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فتح الطريق الدائري الثالث في المدينة المنورة

Time منذ ساعة
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فتح الطريق الدائري الثالث في المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
فتحت حركة السير على الطريق ‎الدائري الثالث من تقاطعه مع طريق الهجرة وحتى تقاطعه مع طريق المدينة المنورة ينبع السريع.

وكانت وزارة النقل أعلنت عن اكتمال 72% من مشروع الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة والذي يمتد إلى مسافة 84 كم.

وتضمنت أهداف المشروع في تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق بالمنطقة، وتسهيل حركة تنقل المركبات، واختصار زمن التنقل، إضافة إلى تقليل الازدحام المروري وخفض معدلات الحوادث، وخدمة سكان المخططات السكنية.

يذكر أن مشروع الدائري الثالث يتكون من 9 جسور علوية، 3 تقاطعات رئيسية، 8 منحدرات رابطة، 10 طرق للخدمة، 6 منحدرات حلقية، كما يعمل في الدائري الثالث 350 مهندساً وعاملًا، بالإضافة إلى 120 آلية ومعدة.

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أحدث التعليقات

عاطل
ياكثر هرجك يالنمر اركد عط غيرك فرصه يدلي بدلوه ترا مانت الدكتور الوحيد عندنا
عادل عبدالحي حمزة
يدوس
abdul
ونتساءل لماذا اصبحنا في مؤخرة العالم وغيرنا متفوّقين علينا .
عاطل
بس المملكه سباقه للخير وهي الوحيده الي تدفع تبرعات بالمليارات وباقي الدول تتفرج
.M.
لا غرابة لا استغرب حدوث هذا دائماً والسبب هو وثوق الفتيات في الشباب إلي بلا ذمة وذمير هنالك الملايين من الفتيات في الحياة يحدث لهن هذا الأمر المرعب

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