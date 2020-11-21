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عضو شورى: مجموعة العشرين رصدت أكثر من 11 تريليون دولار لمعالجة أزمة ‎كورونا "فيديو" 

Time منذ ساعة
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عضو شورى: مجموعة العشرين رصدت أكثر من 11 تريليون دولار لمعالجة أزمة ‎كورونا "فيديو" 

الرياض (صدى):
قال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، إن ‎مجموعة العشرين رصدت أكثر من 11 تريليون دولار لمعالجة أزمة ‎كورونا.

وأضاف البوعينين خلال حواره عبر قناة الإخبارية أن هذا يعادل 4 أضعاف ما تم رصده في أزمة عام 2008 التي توصف بأنها أكبر الأزمات العالمية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- قال إن قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا.

‏وأضاف خادم الحرمين خلال كلمته حول التأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها، أن جائحة كورونا تعد اختبارا قويا لأنظمتنا الصحية العالمية.

‏‏وشدد على ضرورة العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إلى لقاحات فيروس كورونا بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة وتوفيرها لكافة الشعوب.

عضو  خادم الحرمين:" في المستقبل القريب لابد أن نعالج مواطن الضعف التي ظهرت في أزمة فيروس كورونا، مع العمل على حماية الأرواح وسبل العيش " .

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أحدث التعليقات

عاطل
ياكثر هرجك يالنمر اركد عط غيرك فرصه يدلي بدلوه ترا مانت الدكتور الوحيد عندنا
عادل عبدالحي حمزة
يدوس
abdul
ونتساءل لماذا اصبحنا في مؤخرة العالم وغيرنا متفوّقين علينا .
عاطل
بس المملكه سباقه للخير وهي الوحيده الي تدفع تبرعات بالمليارات وباقي الدول تتفرج
.M.
لا غرابة لا استغرب حدوث هذا دائماً والسبب هو وثوق الفتيات في الشباب إلي بلا ذمة وذمير هنالك الملايين من الفتيات في الحياة يحدث لهن هذا الأمر المرعب

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