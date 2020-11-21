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بالفيديو.. أول تعليق من التحالف العالمي للقاحات على تمويل قمة العشرين لشراء لقاح كورونا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. أول تعليق من التحالف العالمي للقاحات على تمويل قمة العشرين لشراء لقاح كورونا

عادل الحربي (صدى):
قال التحالف العالمي للقاحات، اليوم السبت، أن تمويل قمة العشرين لشراء اللقاح المضاد لكورونا سيساهم في حماية العالم من الفيروس.

وأوضحت رئيسة التحالف العالمي للقاحات والتحصين نجوزي أوكونجو، اليوم السبت، خلال قمة مجموعة دول العشرين، إن التحالف سيوزّع ملياري جرعة من لقاحات كورونا "كوفيد-19" بنهاية 2021.

وأكدت رئيسة التحالف العالمي للقاحات خلال كلمة لها بالقمة التي استضافتها السعودية افتراضيا أنه يجب حماية الجميع من كورونا ليشفى العالم برمته، وفق فضائية العربية.

وأضافت رئيسة التحالف العالمي للقاحات أن تمويل قمة العشرين لشراء اللقاح سيساهم بحماية العالم من كورونا، مشيدة بدور قمة العشرين في هذا الشأن.

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أحدث التعليقات

عاطل
ياكثر هرجك يالنمر اركد عط غيرك فرصه يدلي بدلوه ترا مانت الدكتور الوحيد عندنا
عادل عبدالحي حمزة
يدوس
abdul
ونتساءل لماذا اصبحنا في مؤخرة العالم وغيرنا متفوّقين علينا .
عاطل
بس المملكه سباقه للخير وهي الوحيده الي تدفع تبرعات بالمليارات وباقي الدول تتفرج
.M.
لا غرابة لا استغرب حدوث هذا دائماً والسبب هو وثوق الفتيات في الشباب إلي بلا ذمة وذمير هنالك الملايين من الفتيات في الحياة يحدث لهن هذا الأمر المرعب

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