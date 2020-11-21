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تشيلسي ينتزع فوزًا ثمينًا من نيوكاسل ويتصدر الدوري الإنجليزي 

Time منذ ساعة
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تشيلسي ينتزع فوزًا ثمينًا من نيوكاسل ويتصدر الدوري الإنجليزي 

وكالات (صدى):
انتزع نادي تشيلسي فوزا ثمينا من نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب " سانت جيمس بارك ".

وجاءت الأهداف مبكرا لصالح تشيلسي في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة عن طريق هدف ذاتي للمدافع، فيدريكو فرنانديز، في مرماه بعد عرضية أرضية قوية من جناح البلوز، ماسون مونت.

وزاد تشيلسي في الشوط الأول النتيجة عن طريق مهاجمه تيمو فيرنر، وزميله تامي أبراهام، ولكن محاولاتهما باءت بالفشل على مرمى نيوكاسل لتنتهي أول 45 دقيقة بتقدم النادي اللندني بهدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، لم تختلف الأمور كثيرًا، سيطرة من تشيلسي على مجريات المباراة حتى نجح أبراهام بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من فيرنر في تسجيل الهدف الثاني لحسم المباراة.

وبهذه النتيجة، قفز تشيلسي مؤقتًا إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن الوصيف ليستر سيتي الذي لم يلعب مباراته بعد في تلك الجولة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 11 في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
خلاصة الكلام ان هذا الادمي لانية لديه للتخلي عن المنصب ولا الاعتراف بخسارته ولن يدخر وسيلة للتشكيك في الوسائط المستخدمة والنتائج-- مالت عليكم وعلى الديموقراطية التي تمثلونها
مطر الاسود
يبدو ان معايير الجمال قد وصلت الى الحضيض وما يقوم به هؤلاء من عمليات تجميل مبالغ فيها ولا تمت الى الجمال بصلة ودي اشوف رقعة وجوهكم حين تبلغون من العمر عتيا وكيف ستكونون حينها المستفيد الوحيد من هذه المغثة اصحاب العيادات التجميلية وحدهم مبروك عليكم طالما ان هناك عقول مثل هذه العينة
واضح*** وصريح***
إن الفراغ والشباب والجِدَة مفسدة للمرء أي مفسدة..
مطر الاسود
لقد اثبتت الايام ان دول الغرب وعلى راسهم بريطانيا التي تبث منها بي بي سي مغثتها اول من ينتهك الحريات وحقوق الافراد والجماعات على اختلاف مللها ومعتقداتها وان المسألة لاعلاقة لها بحرية التعبير او الديموقراطية او حقوق الانسان وانما هي يافطة ترفع عندما تقتضي الحاجة وتلقى في سلة المهملات عندما تنتهي الحاجة اليها لذلك نقول لكم اهتمو بشئونكم على اراضيكم ولا علاقة لكم بما يدور على اراضينا ومن يعمل ضد دولتنا انطلاقا من اراضيكم ليس الا عميل من عملائكم القذرين ويستحق ما يأتيه لذلك نقول لكم انثبرو وكلو تبن فانتم اكذب خلق الله قاطبة وقد ارتكبتم على مدى عقود من الزمن من المجازر والانتهاكات مايندى له الجبين بحق الاف من البشر ولستم اهل لكي تلقو مواعظ او ان تتحدثو عن حقوق الانسان فلستم هناك ولا قاربتم
ابو محمد 😎 ✍️
مهبول ومصرقع ...

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