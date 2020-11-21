تشيلسي ينتزع فوزًا ثمينًا من نيوكاسل ويتصدر الدوري الإنجليزي 

وكالات (صدى):
انتزع نادي تشيلسي فوزا ثمينا من نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب " سانت جيمس بارك ".
وجاءت الأهداف مبكرا لصالح تشيلسي في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة عن طريق هدف ذاتي للمدافع، فيدريكو فرنانديز، في مرماه بعد عرضية أرضية قوية من جناح البلوز، ماسون مونت.
وزاد تشيلسي في الشوط الأول النتيجة عن طريق مهاجمه تيمو فيرنر، وزميله تامي أبراهام، ولكن محاولاتهما باءت بالفشل على مرمى نيوكاسل لتنتهي أول 45 دقيقة بتقدم النادي اللندني بهدف وحيد.
وفي الشوط الثاني، لم تختلف الأمور كثيرًا، سيطرة من تشيلسي على مجريات المباراة حتى نجح أبراهام بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من فيرنر في تسجيل الهدف الثاني لحسم المباراة.
وبهذه النتيجة، قفز تشيلسي مؤقتًا إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن الوصيف ليستر سيتي الذي لم يلعب مباراته بعد في تلك الجولة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 11 في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.