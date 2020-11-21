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خادم الحرمين: المملكة قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا 

Time منذ 13 دقيقة
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خادم الحرمين: المملكة قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا 

الرياض (صدى):
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- إن السعودية قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا.

‏وأضاف خادم الحرمين خلال كلمته حول التأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها، أن جائحة كورونا تعد اختبارا قويا لأنظمتنا الصحية العالمية.

‏‏وكان خادم الحرمين شدد على ضرورة العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إلى لقاحات فيروس كورونا بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة وتوفيرها لكافة الشعوب.

وأضاف خادم الحرمين:" في المستقبل القريب لابد أن نعالج مواطن الضعف التي ظهرت في أزمة فيروس كورونا، مع العمل على حماية الأرواح وسبل العيش " .

وأوضح:" نستبشر بالتقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، إلا أن علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إليها بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب. وعلينا في الوقت ذاته أن نتأهب بشكلٍ أفضل للأوبئة المستقبلية "، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي، وإعادة فتح اقتصاداتنا وحدود دولنا لتسهيل حركة التجارة والأفراد.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
خلاصة الكلام ان هذا الادمي لانية لديه للتخلي عن المنصب ولا الاعتراف بخسارته ولن يدخر وسيلة للتشكيك في الوسائط المستخدمة والنتائج-- مالت عليكم وعلى الديموقراطية التي تمثلونها
مطر الاسود
يبدو ان معايير الجمال قد وصلت الى الحضيض وما يقوم به هؤلاء من عمليات تجميل مبالغ فيها ولا تمت الى الجمال بصلة ودي اشوف رقعة وجوهكم حين تبلغون من العمر عتيا وكيف ستكونون حينها المستفيد الوحيد من هذه المغثة اصحاب العيادات التجميلية وحدهم مبروك عليكم طالما ان هناك عقول مثل هذه العينة
واضح*** وصريح***
إن الفراغ والشباب والجِدَة مفسدة للمرء أي مفسدة..
مطر الاسود
لقد اثبتت الايام ان دول الغرب وعلى راسهم بريطانيا التي تبث منها بي بي سي مغثتها اول من ينتهك الحريات وحقوق الافراد والجماعات على اختلاف مللها ومعتقداتها وان المسألة لاعلاقة لها بحرية التعبير او الديموقراطية او حقوق الانسان وانما هي يافطة ترفع عندما تقتضي الحاجة وتلقى في سلة المهملات عندما تنتهي الحاجة اليها لذلك نقول لكم اهتمو بشئونكم على اراضيكم ولا علاقة لكم بما يدور على اراضينا ومن يعمل ضد دولتنا انطلاقا من اراضيكم ليس الا عميل من عملائكم القذرين ويستحق ما يأتيه لذلك نقول لكم انثبرو وكلو تبن فانتم اكذب خلق الله قاطبة وقد ارتكبتم على مدى عقود من الزمن من المجازر والانتهاكات مايندى له الجبين بحق الاف من البشر ولستم اهل لكي تلقو مواعظ او ان تتحدثو عن حقوق الانسان فلستم هناك ولا قاربتم
ابو محمد 😎 ✍️
مهبول ومصرقع ...

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