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الملك سلمان: التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات

Time منذ 44 دقيقة
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الملك سلمان: التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات

نيوم (صدى):
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - ، أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أن التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات.

وقال – رعاه الله – في كلمة وجهها خلال الفعالية المصاحبة لقمة قادة دول مجموعة العشرين حول التأهب والتصدي للأوبئة :" ينبغي علينا التركيز على الفئات الأشد عرضة للخطر حيث لن نستطيع تجاوز هذه الجائحة ما لم نضمن توفر الدعم اللازم لجميع دول العالم. فلن يسلم البعض حتى يسلم الجميع".

وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين :

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة،

المشاركون الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم في هذه الفعالية المصاحبة لقمة مجموعة العشرين حول التأهب والتصدي للأوبئة.

نواجه اليوم تحدياً صحياً عالمياً غير مسبوق على الأفراد والمجتمع والاقتصاد.

ومنذ بدء الجائحة، وسعياً منا لدفع عجلة ونطاق الاستجابة العالمية التقينا خلال القمة الاستثنائية في مارس الماضي حيث اتخذنا تدابير سريعة وجماعية لمواجهة هذه الأزمة. ولا زلنا جميعاً مستمرين في ذلك.

لقد أثبتت الجائحة أن التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات. وينبغي علينا، التركيز على الفئات الأشد عرضة للخطر. حيث لن نستطيع تجاوز هذه الجائحة ما لم نضمن توفر الدعم اللازم لجميع دول العالم. فلن يسلم البعض حتى يسلم الجميع.

وقد شاركت المملكة في أبريل الماضي مع عدد من الدول والمنظمات لإطلاق مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا. كما شاركت المملكة في قيادة الجهود الدولية لجمع التبرعات بهدف سد الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياج العالمي لتطوير وتوزيع اللقاحات والعلاجات والأدوات التشخيصية. وقد التزمت المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لتحقيق هذا الهدف.

وفي ضوء التقدم الذي نشهده في تطوير لقاحات فيروس كورونا، فإن أولويتنا القصوى تتمثل في ضمان إتاحة اللقاحات والعلاجات والأدوات التشخيصية بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة للجميع.

وتُعد هذه الجائحة اختباراً حقيقياً لأنظمتنا الصحية العالمية، لذا قمنا خلال رئاستنا لمجموعة العشرين بالاستفادة من عدد من المبادرات المحورية لمعالجة الثغرات في التأهب والاستجابة للجوائح العالمية.

كما اقترحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بدعم من دول المجموعة، إطلاق مبادرة إتاحة أدوات مكافحة الجوائح، والتي تهدف إلى ضمان التركيز على التأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية بشكل مستدام. ونتطلع إلى بلورة وتنفيذ هذه المبادرة خلال الرئاسة الإيطالية العام القادم.

وبتعاوننا معاً، سنتمكن ـ بعون الله ـ من تحقيق هدفنا المتمثل في حماية الأرواح وسبل العيش وتشكيل عالم أفضل لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

وفي هذا الصدد سوف نستمع الآن من أصحاب الفخامة والسعادة حول عدد من المبادرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

شكراً لكم.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
خلاصة الكلام ان هذا الادمي لانية لديه للتخلي عن المنصب ولا الاعتراف بخسارته ولن يدخر وسيلة للتشكيك في الوسائط المستخدمة والنتائج-- مالت عليكم وعلى الديموقراطية التي تمثلونها
مطر الاسود
يبدو ان معايير الجمال قد وصلت الى الحضيض وما يقوم به هؤلاء من عمليات تجميل مبالغ فيها ولا تمت الى الجمال بصلة ودي اشوف رقعة وجوهكم حين تبلغون من العمر عتيا وكيف ستكونون حينها المستفيد الوحيد من هذه المغثة اصحاب العيادات التجميلية وحدهم مبروك عليكم طالما ان هناك عقول مثل هذه العينة
واضح*** وصريح***
إن الفراغ والشباب والجِدَة مفسدة للمرء أي مفسدة..
مطر الاسود
لقد اثبتت الايام ان دول الغرب وعلى راسهم بريطانيا التي تبث منها بي بي سي مغثتها اول من ينتهك الحريات وحقوق الافراد والجماعات على اختلاف مللها ومعتقداتها وان المسألة لاعلاقة لها بحرية التعبير او الديموقراطية او حقوق الانسان وانما هي يافطة ترفع عندما تقتضي الحاجة وتلقى في سلة المهملات عندما تنتهي الحاجة اليها لذلك نقول لكم اهتمو بشئونكم على اراضيكم ولا علاقة لكم بما يدور على اراضينا ومن يعمل ضد دولتنا انطلاقا من اراضيكم ليس الا عميل من عملائكم القذرين ويستحق ما يأتيه لذلك نقول لكم انثبرو وكلو تبن فانتم اكذب خلق الله قاطبة وقد ارتكبتم على مدى عقود من الزمن من المجازر والانتهاكات مايندى له الجبين بحق الاف من البشر ولستم اهل لكي تلقو مواعظ او ان تتحدثو عن حقوق الانسان فلستم هناك ولا قاربتم
ابو محمد 😎 ✍️
مهبول ومصرقع ...

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