إصابة الحارس المغربي بونو بفيروس كورونا 

وكالات (صدى):
أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم السبت، إصابة الحارس المغربي ياسين بونو بفيروس كورونا المستجد.
وأصدر إشبيلية ، بيانا رسميا للإعلان إلى إصابة الحارس المغربي بفيروس كورونا ، قائلا:" ثبتت إصابة ياسين بونو حارس المرمى بفيروس كورونا، والذي خضع لاختبار عقب عودته الخميس الماضي من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده ".
وأوضح:" خضع بونو لاختبار مرة أخرى أمس الجمعة، وتم التأكد من إصابته، ولم يُشارك الحارس في أي مران منذ عودته، وهو في عزل بمنزله، ولا تظهر عليه أي أعراض ويتدرب بمفرده ".
وتابع:" بونو ينتظر العودة إلى التدريب مع زملائه، وهو ما سيفعله بمجرد انتهاء الحجر الصحي، وتحول اختباره إلى سلبي بدلًا من إيجابي ".