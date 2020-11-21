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محمد بن راشد : قمة العشرين التي تستضيفها المملكة تعتبر المنصة الاقتصادية الأكبر عالميا

Time منذ 38 دقيقة
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محمد بن راشد : قمة العشرين التي تستضيفها المملكة تعتبر المنصة الاقتصادية الأكبر عالميا

الرياض (صدى):
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال مشاركته في قمة قادة مجموعة العشرين اليوم السبت أن الإمارات ستظل داعمة لكافة المبادرات الدولية المشتركة ولكافة السياسات والمشاريع التي تضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وكتب محمد بن راشد على حسابه في تويتر قائلا: " شاركت اليوم في قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية التي تستضيفها المملكة ويترأسها خادم الحرمين الشريفين.. مجموعة العشرين هي المنصة الاقتصادية الأكبر عالمياً التي يتوحد حولها العالم للتصدي للتحديات المشتركة وتجاوزها".

وأضاف: "أكدت خلال مشاركتي في قمة قادة مجموعة العشرين التي تحضرها جميع المنظمات الدولية الرئيسية أن الإمارات ستظل داعمة لكافة المبادرات الدولية المشتركة.. ولكافة السياسات والمشاريع التي تضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.. وشكرنا الجزيل للتنظيم العالمي الرائع للقمة من المملكة الشقيقة".

ومن ناحيته ، أشاد العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين بالجهود الكبيرة للسعودية خلال ترؤسها لمجموعة العشرين هذا العام.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
خلاصة الكلام ان هذا الادمي لانية لديه للتخلي عن المنصب ولا الاعتراف بخسارته ولن يدخر وسيلة للتشكيك في الوسائط المستخدمة والنتائج-- مالت عليكم وعلى الديموقراطية التي تمثلونها
مطر الاسود
يبدو ان معايير الجمال قد وصلت الى الحضيض وما يقوم به هؤلاء من عمليات تجميل مبالغ فيها ولا تمت الى الجمال بصلة ودي اشوف رقعة وجوهكم حين تبلغون من العمر عتيا وكيف ستكونون حينها المستفيد الوحيد من هذه المغثة اصحاب العيادات التجميلية وحدهم مبروك عليكم طالما ان هناك عقول مثل هذه العينة
واضح*** وصريح***
إن الفراغ والشباب والجِدَة مفسدة للمرء أي مفسدة..
مطر الاسود
لقد اثبتت الايام ان دول الغرب وعلى راسهم بريطانيا التي تبث منها بي بي سي مغثتها اول من ينتهك الحريات وحقوق الافراد والجماعات على اختلاف مللها ومعتقداتها وان المسألة لاعلاقة لها بحرية التعبير او الديموقراطية او حقوق الانسان وانما هي يافطة ترفع عندما تقتضي الحاجة وتلقى في سلة المهملات عندما تنتهي الحاجة اليها لذلك نقول لكم اهتمو بشئونكم على اراضيكم ولا علاقة لكم بما يدور على اراضينا ومن يعمل ضد دولتنا انطلاقا من اراضيكم ليس الا عميل من عملائكم القذرين ويستحق ما يأتيه لذلك نقول لكم انثبرو وكلو تبن فانتم اكذب خلق الله قاطبة وقد ارتكبتم على مدى عقود من الزمن من المجازر والانتهاكات مايندى له الجبين بحق الاف من البشر ولستم اهل لكي تلقو مواعظ او ان تتحدثو عن حقوق الانسان فلستم هناك ولا قاربتم
ابو محمد 😎 ✍️
مهبول ومصرقع ...

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