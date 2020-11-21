كورونا يضرب صفوف منتخب أوروجواي بعد إصابة سواريز

وكالات (صدى):
ضرب فيروس كورونا المستجد صفوف منتخب أوروجواي، ويأتي ذلك بعد إصابة لويس سواريز.
ويشار إلى ارتفاع أعداد المصابين إلى 16 حالة إيجابية، ما تسبب في فرض غرامة على الاتحاد الأوروجوياني.
وتضمنت قائمة المصابين، دييجو جودين مدافع كالياري الإيطالي، وقائد الفريق الأوروجوياني، وهو ما دفع السلطات المحلية لفرض غرامة على اتحاد اللعبة.
وفتحت السلطات المحلية في أوروجواي تحقيق شامل بشأن البروتوكل الذي يستخدمة اتحاد الكرة هناك، للتعامل مع جائحة كورونا.
ودارت الشكوك حول إصابة إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بفيروس كورونا، خاصة أنه كان مخالط لسواريز المصاب بكوفيد-19.