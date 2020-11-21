بالفيديو.. "الحربي" يوضح سبب استضافة المملكة لقمة العشرين دون غيرها من الدول العربية 

الرياض (صدى):
كشف الكاتب الصحفي ضيف الله الحربي عن سبب استضافة المملكة لقمة العشرين دون غيرها من الدول العربية الأخرى، حيث تعتبر الدولة العربية الوحيدة.
وأضاف الحربي خلال تصريحات تلفزيونية:" استضافة المملكة لقمة العشرين تعتبر دلالة واضحة على مكانة المملكة وقوة اقتصادها "، لافتا:" أعضاء القمة عددهم 20 دولة من مختلف دول العالم، فكان نصيب آسيا 6 دول الدولة العربية الوحيدة هي المملكة لذا كانت الاستضافة من نصيب المملكة لأن من يستضيف القمة لابد أن يكون عضو في قمة العشرين ".
ولفت الحربي:" المملكة هي أحد أعضاء آسيا لذا هي استضافت القمة دون غيرها من الدول العربية الأخري ".
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- قال إن المملكة قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا.
وأضاف خادم الحرمين خلال كلمته حول التأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها، أن جائحة كورونا تعد اختبارا قويا لأنظمتنا الصحية العالمية.