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شاهد.. رد فعل وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي عندما اخترق صحفي مؤتمراً سرياً لهم

Time منذ 59 دقيقة
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شاهد.. رد فعل وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي عندما اخترق صحفي مؤتمراً سرياً لهم

أمستردام (صدى):
اخترق صحفي هولندي مؤتمرا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو، مما تسبب في ارتباك لدى المسؤولين اضطرهم إلى إلغاء المؤتمر لأسباب أمنية.

تفصيلا، تمكن الصحفي الهولندي دانيال فيرلان من القيام بعملية الاختراق من خلال ملاحظته الدقيقة لصورة وزيرة الدفاع الهولندية أنك بييليفيلد التي نشرتها على حسابها في موقع تويتر من التقاط 5 من الأرقام الـ 6 للرمز السري للوزيرة على وثائقها المتناثرة فوق مكتبها بالبيت حيث تحجر نفسها صحيا بسبب وباء كورونا.

ودخل الصحفي المؤتمر وألقى التحية على الحضور مبتسما وملوحا بإشارات باليد إلى الوزراء ، وعندما بادره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بالقول "هل تعلم أنك تقتحم مؤتمرا سريا؟" ، رد الصحفي دانيال فيرلان بـ: "نعم نعم أنا آسف. أنا صحفي هولندي".

وأضاف "أنا آسف لأنني قاطعت مؤتمركم. سأخرج"، ورد جززيب بوريل من الأفضل لك، قبل أن تصل الشرطة

وفور خروجه، ألغى الوزراء المجتمعون عبر الفيديو مؤتمرهم لأسباب أمنية.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
خلاصة الكلام ان هذا الادمي لانية لديه للتخلي عن المنصب ولا الاعتراف بخسارته ولن يدخر وسيلة للتشكيك في الوسائط المستخدمة والنتائج-- مالت عليكم وعلى الديموقراطية التي تمثلونها
مطر الاسود
يبدو ان معايير الجمال قد وصلت الى الحضيض وما يقوم به هؤلاء من عمليات تجميل مبالغ فيها ولا تمت الى الجمال بصلة ودي اشوف رقعة وجوهكم حين تبلغون من العمر عتيا وكيف ستكونون حينها المستفيد الوحيد من هذه المغثة اصحاب العيادات التجميلية وحدهم مبروك عليكم طالما ان هناك عقول مثل هذه العينة
واضح*** وصريح***
إن الفراغ والشباب والجِدَة مفسدة للمرء أي مفسدة..
مطر الاسود
لقد اثبتت الايام ان دول الغرب وعلى راسهم بريطانيا التي تبث منها بي بي سي مغثتها اول من ينتهك الحريات وحقوق الافراد والجماعات على اختلاف مللها ومعتقداتها وان المسألة لاعلاقة لها بحرية التعبير او الديموقراطية او حقوق الانسان وانما هي يافطة ترفع عندما تقتضي الحاجة وتلقى في سلة المهملات عندما تنتهي الحاجة اليها لذلك نقول لكم اهتمو بشئونكم على اراضيكم ولا علاقة لكم بما يدور على اراضينا ومن يعمل ضد دولتنا انطلاقا من اراضيكم ليس الا عميل من عملائكم القذرين ويستحق ما يأتيه لذلك نقول لكم انثبرو وكلو تبن فانتم اكذب خلق الله قاطبة وقد ارتكبتم على مدى عقود من الزمن من المجازر والانتهاكات مايندى له الجبين بحق الاف من البشر ولستم اهل لكي تلقو مواعظ او ان تتحدثو عن حقوق الانسان فلستم هناك ولا قاربتم
ابو محمد 😎 ✍️
مهبول ومصرقع ...

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