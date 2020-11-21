شاهد.. رد فعل وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي عندما اخترق صحفي مؤتمراً سرياً لهم

أمستردام (صدى):
اخترق صحفي هولندي مؤتمرا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو، مما تسبب في ارتباك لدى المسؤولين اضطرهم إلى إلغاء المؤتمر لأسباب أمنية.
تفصيلا، تمكن الصحفي الهولندي دانيال فيرلان من القيام بعملية الاختراق من خلال ملاحظته الدقيقة لصورة وزيرة الدفاع الهولندية أنك بييليفيلد التي نشرتها على حسابها في موقع تويتر من التقاط 5 من الأرقام الـ 6 للرمز السري للوزيرة على وثائقها المتناثرة فوق مكتبها بالبيت حيث تحجر نفسها صحيا بسبب وباء كورونا.
ودخل الصحفي المؤتمر وألقى التحية على الحضور مبتسما وملوحا بإشارات باليد إلى الوزراء ، وعندما بادره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بالقول "هل تعلم أنك تقتحم مؤتمرا سريا؟" ، رد الصحفي دانيال فيرلان بـ: "نعم نعم أنا آسف. أنا صحفي هولندي".
وأضاف "أنا آسف لأنني قاطعت مؤتمركم. سأخرج"، ورد جززيب بوريل من الأفضل لك، قبل أن تصل الشرطة
وفور خروجه، ألغى الوزراء المجتمعون عبر الفيديو مؤتمرهم لأسباب أمنية.