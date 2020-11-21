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"ابن جمعة": لولا مساهمة المملكة لحدث شح في مصادر الطاقة المستقبلية

Time منذ ساعة
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"ابن جمعة": لولا مساهمة المملكة لحدث شح في مصادر الطاقة المستقبلية

علي القحطاني (صدى):
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن الاقتصاد العالمي يحتاج سنوات ليعود إلى ما كان عليه قبل الجائحة، مؤكدا أنه لولا مساهمة المملكة بجانب الدول القوية لحدث شح في الطاقة المستقبلية.

وأوضح ابن جمعة أن "الجائحة أثرت على الطلب العالمي للطاقة وخاصة النفط ، حيث خفضت الطلب العالمي بأكثر من 9 ملايين برميل في اليوم، وهذا يؤكد توقعات منظمة الأوبك ووكالة الطاقة وإدارة المعلومات الأمريكية".

وتابع الخبير الاقتصادي أن الطلب سوف يبقي منخفضا حتي في عام 2021 بما يقارب 4 ملايين برميل في اليوم ، لافتا أن ذلك له انعكاسات على أسعار النفط التي انخفضت إلى حوالي 30٪ بسبب انكماش الاقتصاد العالمي حيث أنه انكمش حيث أنه خسر 8٪

وأضاف أن " المؤشرات تشير إلى نمو أفضل عام 2021 ولكن هذا يعتمد على مرونة الاقتصاديات وعلى قوة المحفزات ، وتقرير المسودة التي صدرت من قمة العشرين تبين أن الأمر سوف يستغرق سنوات حتي يعود الاقتصاد العالمي إلى كما هو عليه أو أفضل".

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
يبدو ان معايير الجمال قد وصلت الى الحضيض وما يقوم به هؤلاء من عمليات تجميل مبالغ فيها ولا تمت الى الجمال بصلة ودي اشوف رقعة وجوهكم حين تبلغون من العمر عتيا وكيف ستكونون حينها المستفيد الوحيد من هذه المغثة اصحاب العيادات التجميلية وحدهم مبروك عليكم طالما ان هناك عقول مثل هذه العينة
واضح*** وصريح***
إن الفراغ والشباب والجِدَة مفسدة للمرء أي مفسدة..
مطر الاسود
لقد اثبتت الايام ان دول الغرب وعلى راسهم بريطانيا التي تبث منها بي بي سي مغثتها اول من ينتهك الحريات وحقوق الافراد والجماعات على اختلاف مللها ومعتقداتها وان المسألة لاعلاقة لها بحرية التعبير او الديموقراطية او حقوق الانسان وانما هي يافطة ترفع عندما تقتضي الحاجة وتلقى في سلة المهملات عندما تنتهي الحاجة اليها لذلك نقول لكم اهتمو بشئونكم على اراضيكم ولا علاقة لكم بما يدور على اراضينا ومن يعمل ضد دولتنا انطلاقا من اراضيكم ليس الا عميل من عملائكم القذرين ويستحق ما يأتيه لذلك نقول لكم انثبرو وكلو تبن فانتم اكذب خلق الله قاطبة وقد ارتكبتم على مدى عقود من الزمن من المجازر والانتهاكات مايندى له الجبين بحق الاف من البشر ولستم اهل لكي تلقو مواعظ او ان تتحدثو عن حقوق الانسان فلستم هناك ولا قاربتم
ابو محمد 😎 ✍️
مهبول ومصرقع ...
ابو محمد 😎 ✍️
النظام نظاام لازم يتبع ..

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