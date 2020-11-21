"ابن جمعة": لولا مساهمة المملكة لحدث شح في مصادر الطاقة المستقبلية

علي القحطاني (صدى):
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن الاقتصاد العالمي يحتاج سنوات ليعود إلى ما كان عليه قبل الجائحة، مؤكدا أنه لولا مساهمة المملكة بجانب الدول القوية لحدث شح في الطاقة المستقبلية.
وأوضح ابن جمعة أن "الجائحة أثرت على الطلب العالمي للطاقة وخاصة النفط ، حيث خفضت الطلب العالمي بأكثر من 9 ملايين برميل في اليوم، وهذا يؤكد توقعات منظمة الأوبك ووكالة الطاقة وإدارة المعلومات الأمريكية".
وتابع الخبير الاقتصادي أن الطلب سوف يبقي منخفضا حتي في عام 2021 بما يقارب 4 ملايين برميل في اليوم ، لافتا أن ذلك له انعكاسات على أسعار النفط التي انخفضت إلى حوالي 30٪ بسبب انكماش الاقتصاد العالمي حيث أنه انكمش حيث أنه خسر 8٪
وأضاف أن " المؤشرات تشير إلى نمو أفضل عام 2021 ولكن هذا يعتمد على مرونة الاقتصاديات وعلى قوة المحفزات ، وتقرير المسودة التي صدرت من قمة العشرين تبين أن الأمر سوف يستغرق سنوات حتي يعود الاقتصاد العالمي إلى كما هو عليه أو أفضل".