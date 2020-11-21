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عروض مغرية من قطبي الرياض لـ "راموس"

Time منذ 38 دقيقة
Views 1523
عروض مغرية من قطبي الرياض لـ "راموس"

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الإسباني سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا، وصلته عروضا مغرية من الدوري السعودي للانضمام لأحد أنديته بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وأوضح موقع Fichajes الإسباني أن مدافع ريال مدريد تلقى عروضًا مغرية من الدوري السعودي للانضمام لأحد أنديته بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، مضيفا أن الناديين الراغبين في ضم مدافع ريال مدريد هما الهلال والنصر، كونهما، حيث أنهما يبحثان عن تدعيم الخط الدفاعي لفريقهما.

كما سيتنافس مع الهلال والنصر لضم سيرخيو راموس كل من توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبعض الأندية اليابانية والقطرية إضافة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي إنتر ميامي الأمريكي.

كما سيتنافس مع الهلال والنصر لضم سيرخيو راموس كل من توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبعض الأندية اليابانية والقطرية إضافة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي إنتر ميامي الأمريكي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا ابا بندر برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحذر واجب ..
دكتور رايق بن فايق
ماذا يستفيد غير السيرة الذاتية العفنة ورميها في مزبلة التاريخ
ابوبدر
ياساتر يارب.. لا حول ولا قوة الا بالله. الغريب ان المجرم ما هرب على طول بعد ما دفها. انتظر ورفع ايديه للشرطي. مع انه كان فيه وقت يشرد.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... اللهم اهد ضال المسلمين .. آمين ..

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