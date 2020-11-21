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أردوغان يطمع في انتزاع مدخرات مواطنيه

Time منذ 30 دقيقة
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أردوغان يطمع في انتزاع مدخرات مواطنيه

أنقرة (صدى):
يطمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في انتزاع مدخرات مواطنيه، حيث طالبهم بإخراج مدخراتهم "من تحت الوسائد" وضخها في الأسواق لدفع عجلة الاقتصاد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في فعاليات ملتقى الأعمال الدولي "موصياد إكسبو 2020" باسطنبول حيث قال إنه "مهما كان تحت الوسائد من أموال قليلة كانت أو كثيرة في داخل البلاد أو خارجها، فيمكن للمواطنين إحضارها وضخها في السوق، لأنها ستوفر آفاقا جديدة للبلاد".

وأكد الرئيس التركي أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة 475 نقطة أساس "علاج مر" يهدف لخفض التضخم القابع عند نحو 12 بالمئة في معظم فترات العام، مشيرا إلى أنه يعتقد أن تراجع التضخم سيحدث استقرارا في العملة، وكرر رؤيته الاقتصادية المحافظة بأن أسعار الفائدة سبب التضخم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا ابا بندر برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحذر واجب ..
دكتور رايق بن فايق
ماذا يستفيد غير السيرة الذاتية العفنة ورميها في مزبلة التاريخ
ابوبدر
ياساتر يارب.. لا حول ولا قوة الا بالله. الغريب ان المجرم ما هرب على طول بعد ما دفها. انتظر ورفع ايديه للشرطي. مع انه كان فيه وقت يشرد.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... اللهم اهد ضال المسلمين .. آمين ..

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