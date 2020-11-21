أردوغان يطمع في انتزاع مدخرات مواطنيه

أنقرة (صدى):
يطمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في انتزاع مدخرات مواطنيه، حيث طالبهم بإخراج مدخراتهم "من تحت الوسائد" وضخها في الأسواق لدفع عجلة الاقتصاد.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في فعاليات ملتقى الأعمال الدولي "موصياد إكسبو 2020" باسطنبول حيث قال إنه "مهما كان تحت الوسائد من أموال قليلة كانت أو كثيرة في داخل البلاد أو خارجها، فيمكن للمواطنين إحضارها وضخها في السوق، لأنها ستوفر آفاقا جديدة للبلاد".
وأكد الرئيس التركي أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة 475 نقطة أساس "علاج مر" يهدف لخفض التضخم القابع عند نحو 12 بالمئة في معظم فترات العام، مشيرا إلى أنه يعتقد أن تراجع التضخم سيحدث استقرارا في العملة، وكرر رؤيته الاقتصادية المحافظة بأن أسعار الفائدة سبب التضخم.