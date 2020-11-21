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إلزام منظمي الرحلات بتغطية السياح والمسافرين بوثيقة تأمين

Time منذ 54 دقيقة
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إلزام منظمي الرحلات بتغطية السياح والمسافرين بوثيقة تأمين

الرياض (صدى):
ألزمت وزارة السياحة منظمي الرحلات السياحية على  في المملكة بتغطية السياح والمسافرين بوثيقة تأمين سارية المفعول ضد جميع المخاطر التي قد تشهدها الرحلة.

وتضمنت اللائحة التي أصدرتها وزارة السياحة، على أن يكون التأمين ساريًا طيلة مدة الرخصة التي يحصل عليها منظم الرحلات من وزارة السياحة، ولمدة شهر بعد انقضائها، كما لا يجوز ممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية داخل المملكة إلا بعد الحصول على الرخصة، التي يتم تقديم الطلب للحصول عليها من خلال النظام الإلكتروني المعتمد في الوزارة.

واشترطت الوزارة في اللائحة معايير خاصة بإصدار الرخصة، ومنها أن يكون الحاصل على الرخصة سعودي الجنسية، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وسواء كان ذكراً أو أنثى أو مستثمرا أجنبياً يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص سارٍ، وفق الأنظمة واللوائح السارية.

وشملت الشروط ألا يكون قد سبق صدور قرار أو حكم بإلغاء رخصة ضد طالب الترخيص لمخالفة النظام واللائحة، ما لم يمضِ على صدور القرار أو الحكم سنة واحدة عند تقديم طلب الحصول على الرخصة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا ابا بندر برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحذر واجب ..
دكتور رايق بن فايق
ماذا يستفيد غير السيرة الذاتية العفنة ورميها في مزبلة التاريخ
ابوبدر
ياساتر يارب.. لا حول ولا قوة الا بالله. الغريب ان المجرم ما هرب على طول بعد ما دفها. انتظر ورفع ايديه للشرطي. مع انه كان فيه وقت يشرد.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... اللهم اهد ضال المسلمين .. آمين ..

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