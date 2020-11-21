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الملك سلمان: تمت توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المُعرَّضة لفقدان وظائفهم

Time منذ ساعة
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الملك سلمان: تمت توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المُعرَّضة لفقدان وظائفهم

الرياض (صدى):
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أنه تمت توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المُعرَّضة لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم.

وأوضح الملك سلمان خلال كلمته في قمة قادة مجموعة العشرين : "قمنا بتقديم الدعم الطارئ للدول النامية، ويشمل ذلك مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول المنخفضة الدخل. وبذلك، فإنه من واجبنا الارتقاء معًا إلى مستوى التحدي خلال هذه القمة، وأن نُطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل من خلال إقرار السياسات لمواجهة هذه الأزمة".

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ترأس أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين التي عقدت مساء اليوم (السبت) بالرياض بشكل افتراضي.

ورحب خادم الحرمين باستضافة المملكة أعمال القمة، التي تُعد أهم منتدى اقتصادي دولي يُعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا ابا بندر برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحذر واجب ..
دكتور رايق بن فايق
ماذا يستفيد غير السيرة الذاتية العفنة ورميها في مزبلة التاريخ
ابوبدر
ياساتر يارب.. لا حول ولا قوة الا بالله. الغريب ان المجرم ما هرب على طول بعد ما دفها. انتظر ورفع ايديه للشرطي. مع انه كان فيه وقت يشرد.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... اللهم اهد ضال المسلمين .. آمين ..

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