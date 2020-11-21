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بوتين في قمة العشرين: ندعم مشروع قمة الرياض حول اللقاحات

Time منذ ساعة
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بوتين في قمة العشرين: ندعم مشروع قمة الرياض حول اللقاحات

الرياض (صدى):
ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام قادة دول مجموعة العشرين في القمة المنعقدة اليوم برئاسة المملكة.

بوتين:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعمه لمشروع قمة الرياض حول اللقاحات ، مضيفا" نعمل على تعجيل 21 مليار دولار لتقديم المساعدة الطبية وتوزيع اللقاحات على جميع الدول".

وأكد "بوتين" خلال كلمته قمة مجموعة العشرين ، روسيا قامت بقرارات لا سابق لها، وأهم شيء هو حياة وصحة السكان وللحفاظ على الاقتصاد القومي والوطني قدمت روسيا والبنك المركزي المساعدات للسكان والشركات التي وقعت ضمن هذا الوضع الصعب من الجائحة.

وأشار إلى أن حجم الدعم من الميزانية وصل إلى 4.5 من الناتج الإجمالي المحلي، كما أن هذه الإجراءات ساعدت روسيا في عدم حدوث انهيار للاقتصاد، كما أن الدخل الضريبي تقلص بكمية كبيرة ونحن نعمل على توجه العمل على التضخم المالي وتقديم المبادرة والدعم للدول الفقيرة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا ابا بندر برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحذر واجب ..
دكتور رايق بن فايق
ماذا يستفيد غير السيرة الذاتية العفنة ورميها في مزبلة التاريخ
ابوبدر
ياساتر يارب.. لا حول ولا قوة الا بالله. الغريب ان المجرم ما هرب على طول بعد ما دفها. انتظر ورفع ايديه للشرطي. مع انه كان فيه وقت يشرد.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... اللهم اهد ضال المسلمين .. آمين ..

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