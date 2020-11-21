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لوشيسكو يقود الهلال في ديربي الرياض رغم إصابته بكورونا

Time منذ 37 دقيقة
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لوشيسكو يقود الهلال في ديربي الرياض رغم إصابته بكورونا

طلال الغامدي (صدى):
يستعد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، لقيادة الزعيم في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

ومن المقرر أن  لوشيسكو، سيعقد اجتماعًا " عن بعد "، مع نجوم نادي الهلال، لشرح خطته الفنية، أمام النصر، والطريقة التي يرغب في تطبيقها خلال الـ90 دقيقة.

ومن المفترض أن لوشيسكو، سيفتح خط اتصال مباشر مع أحد مساعديه، خلال مجريات المباراة، كما لو كان يتواجد على الخطوط تمامًا، من أجل تخطي هذه العقبة الكبرى.

وكان لوشيسكو، تعرض للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليتأكد غيابه عن مباراة الهلال أمام النصر، يوم 23 نوفمبر القادم، مع شكوك حول لحاقه بنهائي كأس الملك، أمام العالمي أيضًا، بعدها بـ5 أيام.

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أحدث التعليقات

عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عادل عبدالحي حمزة
مشكورين
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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