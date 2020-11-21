لوشيسكو يقود الهلال في ديربي الرياض رغم إصابته بكورونا

طلال الغامدي (صدى):
يستعد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، لقيادة الزعيم في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
ومن المقرر أن لوشيسكو، سيعقد اجتماعًا " عن بعد "، مع نجوم نادي الهلال، لشرح خطته الفنية، أمام النصر، والطريقة التي يرغب في تطبيقها خلال الـ90 دقيقة.
ومن المفترض أن لوشيسكو، سيفتح خط اتصال مباشر مع أحد مساعديه، خلال مجريات المباراة، كما لو كان يتواجد على الخطوط تمامًا، من أجل تخطي هذه العقبة الكبرى.
وكان لوشيسكو، تعرض للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليتأكد غيابه عن مباراة الهلال أمام النصر، يوم 23 نوفمبر القادم، مع شكوك حول لحاقه بنهائي كأس الملك، أمام العالمي أيضًا، بعدها بـ5 أيام.