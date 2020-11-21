‏عروض جوية تُزين سماء الرياض بمناسبة استضافة المملكة لقمة العشرين "فيديو" 

الرياض (صدى):
شهدت سماء الرياض اليوم, استعراضاً تشاركياً بين "طائرات فريق الصقور السعودية" والخطوط الجوية السعودية، الحاملة للعلم السعودي, والمزينة بشعار رئاسة مجموعة العشرين.
وشمل الاستعراض الذي يأتي بمناسبة استضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين G20, سبع طائرات من الصقور السعودية وثلاث طائرات تابعة للخطوط السعودية وهي من طراز إيرباص (A320) وبوينغ (787-9) وبوينغ (777-300ER) .
وتتزامن قمة مجموعة العشرين لهذا العام مع مناسبة مهمة للخطوط السعودية وهي الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، وهي إحدى أولى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.