الأعداد السابقة للصحيفة

خادم الحرمين: علينا تهيئة الظروف لإتاحة اللقاحات بشكل عادل وتكلفة ميسورة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1347
Comment 2
خادم الحرمين: علينا تهيئة الظروف لإتاحة اللقاحات بشكل عادل وتكلفة ميسورة

الرياض (صدى):
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ضرورة العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إلى لقاحات فيروس كورونا بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة وتوفيرها لكافة الشعوب.

وقال خادم الحرمين علينا خلال كلمته في قمة قادة مجموعة العشرين: " في المستقبل القريب لابد أن نعالج مواطن الضعف التي ظهرت في أزمة فيروس كورونا، مع العمل على حماية الأرواح وسبل العيش" .

وأضاف : "نستبشر بالتقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، إلا أن علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إليها بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب. وعلينا في الوقت ذاته أن نتأهب بشكلٍ أفضل للأوبئة المستقبلية.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي، وإعادة فتح اقتصاداتنا وحدود دولنا لتسهيل حركة التجارة والأفراد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عادل عبدالحي حمزة
مشكورين
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

أخر الأخبار

الملك سلمان: تمت توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المُعرَّضة لفقدان وظائفهم
الملك سلمان: تمت توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المُعرَّضة لفقدان وظائفهم
Time منذ 5 ثواني Views 1003
شاهد.. قائد مركبة يسير بسرعة جنونية على رصيف المشاة في الرياض
شاهد.. قائد مركبة يسير بسرعة جنونية على رصيف المشاة في الرياض
Time منذ 8 دقائق Views 1220
شاهد.. ظهور لافت للأنظار لخادم الحرمين وولي العهد في افتتاح قمة العشرين 
شاهد.. ظهور لافت للأنظار لخادم الحرمين وولي العهد في افتتاح قمة العشرين 
Time منذ 16 دقيقة Views 1424
خادم الحرمين: علينا تهيئة الظروف لإتاحة اللقاحات بشكل عادل وتكلفة ميسورة
خادم الحرمين: علينا تهيئة الظروف لإتاحة اللقاحات بشكل عادل وتكلفة ميسورة
Time منذ 26 دقيقة Views 1347
ضاعت الهيبة قدام زوجته
ضاعت الهيبة قدام زوجته
Time منذ 31 دقيقة Views 315
نهاية الهياط
نهاية الهياط
Time منذ 31 دقيقة Views 314
جاء يكحلها عماها
جاء يكحلها عماها
Time منذ 31 دقيقة Views 287
لوشيسكو يقود الهلال في ديربي الرياض رغم إصابته بكورونا
لوشيسكو يقود الهلال في ديربي الرياض رغم إصابته بكورونا
Time منذ 36 دقيقة Views 1529
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة 
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة 
Time منذ 47 دقيقة Views 1493
‏عروض جوية تُزين سماء الرياض بمناسبة استضافة المملكة لقمة العشرين "فيديو" 
‏عروض جوية تُزين سماء الرياض بمناسبة استضافة المملكة لقمة العشرين "فيديو" 
Time منذ 56 دقيقة Views 1564