والدة زعيم الكرد المعتقل: لن أسامحك ياعديم الرحمة "فيديو"

أنقرة (صدى):
هاجمت والدة زعيم الكرد صلاح الدين دميرتاش، سعدية دميرتاش، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اعتقل ابنها منذ نوفمبر 2016، مؤكدة أنها لن تسامحه
قالت سعدية دميرتاش: "بكيت كثيرًا في الفترة التي كان أردوغان فيها بالسجن وحزنت حينها" في إشارة إلى ديسمبر 1997 وقت أن حُكِم على أردوغان عندما كان رئيس بلدية إسطنبول المدينة الكبرى آنذاك بالسجن بسبب أبيات شعرية أنشدها أثناء إلقائه خطابًا أمام الجماهير في ولاية سيرت جنوب شرقي تركيا.
وقالت والدة زعيم الكرد المعتقل: "ما هذا القانون وأي نوع من الإسلام هذا؟ لقد أخذوا ابني إلى ركن من أركان العالم، أليس هناك رحمة؟!".
وأضافت: "زج ابني في السجن دون أن يرتكب أي جريمة. لا يمكنني الذهاب ورؤيته، فأنا عاجزة، لقد أصبحنا اثنين مسنيين، وصلاح الدين ليس هنا".
وأكدت أن والدة أردوغان، السيدة تنزيل، لو كانت على قيد الحياة ما كانت قبلت بهذا الظلم.