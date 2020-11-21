الأعداد السابقة للصحيفة

والدة زعيم الكرد المعتقل: لن أسامحك ياعديم الرحمة "فيديو"

Time منذ 46 دقيقة
Views 1667
والدة زعيم الكرد المعتقل: لن أسامحك ياعديم الرحمة "فيديو"

أنقرة (صدى):
هاجمت والدة زعيم الكرد صلاح الدين دميرتاش، سعدية دميرتاش، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اعتقل ابنها منذ نوفمبر 2016، مؤكدة أنها لن تسامحه

قالت سعدية دميرتاش: "بكيت كثيرًا في الفترة التي كان أردوغان فيها بالسجن وحزنت حينها" في إشارة إلى ديسمبر 1997 وقت أن حُكِم على أردوغان عندما كان رئيس بلدية إسطنبول المدينة الكبرى آنذاك بالسجن بسبب أبيات شعرية أنشدها أثناء إلقائه خطابًا أمام الجماهير في ولاية سيرت جنوب شرقي تركيا.

وقالت والدة زعيم الكرد المعتقل: "ما هذا القانون وأي نوع من الإسلام هذا؟ لقد أخذوا ابني إلى ركن من أركان العالم، أليس هناك رحمة؟!".

وأضافت: "زج ابني في السجن دون أن يرتكب أي جريمة. لا يمكنني الذهاب ورؤيته، فأنا عاجزة، لقد أصبحنا اثنين مسنيين، وصلاح الدين ليس هنا".

وأكدت أن والدة أردوغان، السيدة تنزيل، لو كانت على قيد الحياة ما كانت قبلت بهذا الظلم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا ابا بندر برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحذر واجب ..
دكتور رايق بن فايق
ماذا يستفيد غير السيرة الذاتية العفنة ورميها في مزبلة التاريخ
ابوبدر
ياساتر يارب.. لا حول ولا قوة الا بالله. الغريب ان المجرم ما هرب على طول بعد ما دفها. انتظر ورفع ايديه للشرطي. مع انه كان فيه وقت يشرد.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... اللهم اهد ضال المسلمين .. آمين ..

أخر الأخبار

شاهد.. السرعة القصوى على طريق المطار القديم عام 1400هـ
شاهد.. السرعة القصوى على طريق المطار القديم عام 1400هـ
Time منذ 5 دقائق Views 236
مذيعة وحديث عن الكابتن طيار " المكرش " !
مذيعة وحديث عن الكابتن طيار " المكرش " !
Time منذ 7 دقائق Views 186
مواطن يوثق اسراب كبيرة من الجراد
مواطن يوثق اسراب كبيرة من الجراد
Time منذ 8 دقائق Views 176
لاعب يسجل هدف بطريقة عالمية
لاعب يسجل هدف بطريقة عالمية
Time منذ 8 دقائق Views 139
شاهد.. صورة تاريخية للملك خالد بن عبدالعزيز خلال مأدبة عشاء مع ملك بلجيكا
شاهد.. صورة تاريخية للملك خالد بن عبدالعزيز خلال مأدبة عشاء مع ملك بلجيكا
Time منذ 15 دقيقة Views 1466
هيونداي اكسنت2021 تجذب الأنظار بأسعارها المميزة وتصميمها الفريد 
هيونداي اكسنت2021 تجذب الأنظار بأسعارها المميزة وتصميمها الفريد 
Time منذ 23 دقيقة Views 1296
أردوغان يطمع في انتزاع مدخرات مواطنيه
أردوغان يطمع في انتزاع مدخرات مواطنيه
Time منذ 29 دقيقة Views 1457
عروض مغرية من قطبي الرياض لـ "راموس"
عروض مغرية من قطبي الرياض لـ "راموس"
Time منذ 37 دقيقة Views 1521
والدة زعيم الكرد المعتقل: لن أسامحك ياعديم الرحمة "فيديو"
والدة زعيم الكرد المعتقل: لن أسامحك ياعديم الرحمة "فيديو"
Time منذ 46 دقيقة Views 1667
إلزام منظمي الرحلات بتغطية السياح والمسافرين بوثيقة تأمين
إلزام منظمي الرحلات بتغطية السياح والمسافرين بوثيقة تأمين
Time منذ 53 دقيقة Views 1505