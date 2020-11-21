الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. حادث تطعيس ينتهي بانقلاب مركبة في منطقة برية

Time منذ 5 دقائق
Views 1220
Comment 2
بالفيديو.. حادث تطعيس ينتهي بانقلاب مركبة في منطقة برية

الرياض (صدى):
وقع حادث تطعيس في منطقة برية، مما نتج عنه انقلاب إحدى المركبات بطريقة مروعة.

وأظهر مقطع فيديو، اصطدام مركبة بأخرى أثناء ممارسة التطعيس؛ مما أدى إلى انقلاب إحداهما.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
الله يشفيها
ابن حزم
الحمدلله والشكر لله يارب تنزل الحالات للصفر ويختفي كورونا
عادل عبدالحي حمزة
تمام
🚴‍♀️
صار مقلقل عدني...
عادل عبدالحي حمزة
عفواً

أخر الأخبار

بالفيديو.. حادث تطعيس ينتهي بانقلاب مركبة في منطقة برية
بالفيديو.. حادث تطعيس ينتهي بانقلاب مركبة في منطقة برية
Time منذ 5 دقائق Views 1220
استبعاد "خربين" من حسابات "ديربي" الهلال والنصر
استبعاد "خربين" من حسابات "ديربي" الهلال والنصر
Time منذ 9 دقائق Views 1236
حادث مرورع على الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة
حادث مرورع على الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة
Time منذ 15 دقيقة Views 1415
«الصحة»: تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 19 دقيقة Views 1625
امرأة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها في "نافورة مياه"
امرأة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها في "نافورة مياه"
Time منذ 26 دقيقة Views 276
بالفيديو.. الفالح: المملكة ستطلق قريباً مدن اقتصادية جديدة
بالفيديو.. الفالح: المملكة ستطلق قريباً مدن اقتصادية جديدة
Time منذ 30 دقيقة Views 1382
بالفيديو.. السيول تجرف مجموعة من الإبل
بالفيديو.. السيول تجرف مجموعة من الإبل
Time منذ 35 دقيقة Views 1794
سم خطير داخل نبات «الكاجو»
سم خطير داخل نبات «الكاجو»
Time منذ 41 دقيقة Views 1405
سقوط طفل في غرفة صرف صحي بجازان
سقوط طفل في غرفة صرف صحي بجازان
Time منذ 46 دقيقة Views 1582
تاريخ القمم الدولية التي استضافتها المملكة وأبرز قراراتها
تاريخ القمم الدولية التي استضافتها المملكة وأبرز قراراتها
Time منذ 51 دقيقة Views 1482