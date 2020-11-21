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بالفيديو.. حادث تطعيس ينتهي بانقلاب مركبة في منطقة برية
منذ 5 دقائق
1220
2
الرياض (صدى):
وقع حادث تطعيس في منطقة برية، مما نتج عنه انقلاب إحدى المركبات بطريقة مروعة.
وأظهر مقطع فيديو، اصطدام مركبة بأخرى أثناء ممارسة التطعيس؛ مما أدى إلى انقلاب إحداهما.
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أحدث التعليقات
عادل عبدالحي حمزة
الله يشفيها
ابن حزم
الحمدلله والشكر لله يارب تنزل الحالات للصفر ويختفي كورونا
عادل عبدالحي حمزة
تمام
🚴♀️
صار مقلقل عدني...
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
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