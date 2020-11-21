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«الصحة»: تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 19 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 478 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 342,882 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5761 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة، وجود 796 حالة حرجة مصابة بفيروس كورونا في المملكة، وتتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
الله يشفيها
ابن حزم
الحمدلله والشكر لله يارب تنزل الحالات للصفر ويختفي كورونا
عادل عبدالحي حمزة
تمام
🚴‍♀️
صار مقلقل عدني...
عادل عبدالحي حمزة
عفواً

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