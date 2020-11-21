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قطر تمول حزب الله الإرهابي بالمال والسلاح

Time منذ 9 دقائق
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قطر تمول حزب الله الإرهابي بالمال والسلاح

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية أجنبية، اليوم السبت، أن قطر مولت تنظيم حزب الله الإرهابي بالمال والسلاح كما أن أعضاء في العائلة المالكة وراء التمويل.

وأكدت ‏قناة فوكس نيوز الأمريكية، على تمويل قطر لميليشيات حزب الله، رغم تصنيفه جماعة إرهابية لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ حيث شملت عمليات التمويل شراء صفقات أسلحة، تتضمن معدات عسكرية حديثة، تمثل نقلة نوعية لحزب الله، كما أن عملية التمويل القطرية تمت بمعرفة وإشراف أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الدوحة مباشرة.

وذكرت القناة الأمريكية، أن حزب الله ما زال حتى اللحظة يتلقى تمويلات من قطر وإيران، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى توجيه اتهام صريح لقطر بأنها تمول الإرهاب على أعلى مستوى.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن قطر تدعم تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بها، كما أفادت صحيفة ماريان الفرنسية أن قطر تدعم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
Victory will be with Al Nasr against Al Hilal
فهد
ناشطه سياحيه ناشطه والله في الدشره وفيه مثل يقول من دليله الديك وداه الدمنه وش تر جون من واحده خريجة شوارع
عادل عبدالحي حمزة
تمام
فهد
الله يلعن هذي الكشه طالع في وجه العنز هذي يبي من يربيها اذا هي بنت شوارع وتهيم على كيفها تسب هذي ماورها رجال وين اهلها تتدشر من محل الى محل من يصرف عليها اكيد الخرفان
عادل عبدالحي حمزة
تمام

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