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خادم الحرمين الشريفين: مسؤوليتنا المضي قدما نحو مستقبل أفضل

Time منذ 19 دقيقة
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خادم الحرمين الشريفين: مسؤوليتنا المضي قدما نحو مستقبل أفضل

الرياض (صدى):
أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله، اليوم السبت، عن سعادته وسعادة المملكة باجتماع قادة دول مجموعة العشرين.

وقال خادم الحرمين الشريفين: "‏تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم" .

وأضاف الملك سلمان - حفظه الله؛ مؤكدًا: " كانت مسؤوليتنا - وستظل - المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار".

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
Victory will be with Al Nasr against Al Hilal
فهد
ناشطه سياحيه ناشطه والله في الدشره وفيه مثل يقول من دليله الديك وداه الدمنه وش تر جون من واحده خريجة شوارع
عادل عبدالحي حمزة
تمام
فهد
الله يلعن هذي الكشه طالع في وجه العنز هذي يبي من يربيها اذا هي بنت شوارع وتهيم على كيفها تسب هذي ماورها رجال وين اهلها تتدشر من محل الى محل من يصرف عليها اكيد الخرفان
عادل عبدالحي حمزة
تمام

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