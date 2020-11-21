خادم الحرمين الشريفين: مسؤوليتنا المضي قدما نحو مستقبل أفضل

الرياض (صدى):
أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله، اليوم السبت، عن سعادته وسعادة المملكة باجتماع قادة دول مجموعة العشرين.
وقال خادم الحرمين الشريفين: "تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم" .
وأضاف الملك سلمان - حفظه الله؛ مؤكدًا: " كانت مسؤوليتنا - وستظل - المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار".