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بالفيديو.. هيئة «المواصفات» تحذر من أفران غاز فاشلة وتهدد حياة الأسرة

Time منذ 49 دقيقة
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بالفيديو.. هيئة «المواصفات» تحذر من أفران غاز فاشلة وتهدد حياة الأسرة

الرياض (صدى):
حذر مشرف وحدة الأسطوانات ومواقد الطهو في هيئة المواصفات والمقاييس، عبدالرحمن الثنيان، أمس الجمعة، من أحد الأفران التي وصفها بالفاشلة؛ نظرًا لأنه ذو صاج عادي ولحامات عادية.

وأوضح عبدالرحمن الثنيان، أن الحرارة يمكن أن تصل إلى درجة 200، مضيفًا: "الصاج الذي يوضع عليه الطعام قابل للصدأ، وهذا الفرن لا يطابق أيًّا من المواصفات، كما أن المواسير التي يمرّ عبرها الغاز غير مطابقة، كما أنه قابل لتعبئة الغاز داخله وحدوث التسرب، ومن خلال أي قداحة يتبين هذا التسريب" .

وتابع: "هناك أنواع كثيرة من الأفران غير مطابقة للمواصفات، ولذلك يجب التأكد من وجود علامة الجودة الإلزامية لأفران الغاز؛ حيث يجب وجود الملصق والباركود على الفرن واللي والأسطوانة والمنظم، مع تحميل تطبيق تأكد للمطابقة، وأنه لا يحدث أي خلط مع منتج آخر من خلال البيانات الموجودة الخاصة بهذا الطراز تحديدًا".

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
Victory will be with Al Nasr against Al Hilal
فهد
ناشطه سياحيه ناشطه والله في الدشره وفيه مثل يقول من دليله الديك وداه الدمنه وش تر جون من واحده خريجة شوارع
عادل عبدالحي حمزة
تمام
فهد
الله يلعن هذي الكشه طالع في وجه العنز هذي يبي من يربيها اذا هي بنت شوارع وتهيم على كيفها تسب هذي ماورها رجال وين اهلها تتدشر من محل الى محل من يصرف عليها اكيد الخرفان
عادل عبدالحي حمزة
تمام

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