وظائف شاغرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، اليوم السبت، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس فما فوق في عدة تخصصات إدارة وهندسية وصحية ، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- استشاري الأوعية الدموية.
(Consultant Vascular)
2- استشاري الغدد الصماء.
(Consultant Endocrinologist)
3- استشاري جراحة المخ والأعصاب.
(Neurosurgery Consultant)
4- جراح تجميلي.
(Plastic Surgeon)
5- فني تعقيم.
(CSSD Technician)
6- طاقم تمريض.
(Employee Health Nurse)
7- ممارس مكافحة العدوى.
(Infection Control Practitioner)
8- فني تبريد وتكييف.
(HVAC Technician)
9- معالج الجهاز التنفسي.
(Respiratory Therapist)
10- فني صيدلة.
(Pharmacy Technician)
11- مثقف المرضى.
(Patient Educator)
12- مسجل العناية المركزة.
(ICU Registrar)
13- فني تخدير.
(Anesthesia Technician)
14- مساعد طبيب الاسنان.
(Dental Assistant)
15- مهندس ميكانيكي.
(Mechanical Engineer)
16- مدير تسويق.
(Marketing Manger)
17- مدير التوظيف.
(Recruitment Manager)
18- مشرف الرواتب.
(Payroll Supervisor)
19- مدير مكتب.
(Office Manager)
20- مسئول المشتريات الطبية.
(Medical Buyer and Planner)
وأشارت إلى أن للإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .