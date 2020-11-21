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إطلالة من جبل ناصر في محافظة النماص
منذ ساعة
863
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أحدث التعليقات
عادل عبدالحي حمزة
Victory will be with Al Nasr against Al Hilal
فهد
ناشطه سياحيه ناشطه والله في الدشره وفيه مثل يقول من دليله الديك وداه الدمنه وش تر جون من واحده خريجة شوارع
عادل عبدالحي حمزة
تمام
فهد
الله يلعن هذي الكشه طالع في وجه العنز هذي يبي من يربيها اذا هي بنت شوارع وتهيم على كيفها تسب هذي ماورها رجال وين اهلها تتدشر من محل الى محل من يصرف عليها اكيد الخرفان
عادل عبدالحي حمزة
تمام
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