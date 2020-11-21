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طريقة إصدار سندات القبض للمستأجرين إلكترونيا

Time منذ ساعة
Views 1682
طريقة إصدار سندات القبض للمستأجرين إلكترونيا

علي القحطاني (صدى):
أوضحت منصة «إيجار» التابعة لوزارة الإسكان، اليوم السبت، طريقة إصدار سند قبض للمستأجرين لدى المؤجر.

وقالت المنصة، أن ذلك يبدأ: سجل دخولك في الشبكة، اذهب إلى صفحة عمليات عقود إيجار، ابحث عن العقد واختر أيقونة العمليات، اختر إنشاء سندات قبض للمستأجر، حدد الفاتورة وادخل القيمة المدفوعة وحدد طريقة الدفع واضغط على زر اختر الفواتير.

وتأتي الخطوة الأخيرة، وهي إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال لإصدار السند، فيما كان البرنامج قد وثق نحو 110 آلاف عقد إيجار خلال أغسطس 2020 تنوعت ما بين عقود سكنية وتجارية.ولفت إلى أن نسبة العقود الإيجارية السكنية على الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار المستفيدة من ميزة السداد الشهري بلغت 32% مع استمرار تزايد أعداد العقود التجارية التي تستخدم ميزة السداد الشهري.

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أحدث التعليقات

ابو خالد
لماذ لا تثار جرائم فرنسا اوالمانيا ا و بريطانيا هذي حوادث فردين والحكومه ماسكتت عنها وفيه محكمه عادله
Shami
نعم 👍 الرجليين 😢😢😢 اللهم اغفر لهما وارحمهما واجعل قبريهما روضات من الجنان يارب
الله المستعان
في بعض الأماكن ال؟ لها محطات كهرباء خاصه والكهربا شغاله مدار ال ٢٤ ساعة بذون اي؛ توقوف؛ في كل الموقع؛؛ مجاني؛ مجاني؛ بدون ايت رسوم ولا ريال؛ ليش هاذه ماهي شركة مساهمه؛ الله المستعان؛
ابوبدر
ان الله طيب لا يقبل الا طيب. الزكاة والصدقة لازم تكون حلال محله الله واي افعال خير لازم تكون من مصدر حلال. ولا حتى يكون مصدره مال محل شبهه.🤚
ابوعبدالله
الله يشفيك ويعافيك ويهديك

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