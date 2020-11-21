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«المسند»: نشاط الرياح المثيرة للأتربة في الأماكن المفتوحة ببعض المناطق

Time منذ ساعة
Views 1571
«المسند»: نشاط الرياح المثيرة للأتربة في الأماكن المفتوحة ببعض المناطق

الرياض (صدى):
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية (ولكنها أقل شدة من يوم أمس).

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنها قد تثير بعض الغبار خاصة في المناطق المفتوحة في أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية.

‏وأشار "المسند" إلى أنه وفقاً للإحصائيات المناخية لـ 30سنة ماضية؛ فإن متوسط درجة الحرارة العظمى في جدة لشهر نوفمبر 33م والصغرى 22م، ومعدل الأمطار في شهر نوفمير 23ملم، ولنوفمبر نصيب الأسد بين الشهور، وعدد الأيام المطيرة 2.3 يومًا.

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أحدث التعليقات

ابو خالد
لماذ لا تثار جرائم فرنسا اوالمانيا ا و بريطانيا هذي حوادث فردين والحكومه ماسكتت عنها وفيه محكمه عادله
Shami
نعم 👍 الرجليين 😢😢😢 اللهم اغفر لهما وارحمهما واجعل قبريهما روضات من الجنان يارب
الله المستعان
في بعض الأماكن ال؟ لها محطات كهرباء خاصه والكهربا شغاله مدار ال ٢٤ ساعة بذون اي؛ توقوف؛ في كل الموقع؛؛ مجاني؛ مجاني؛ بدون ايت رسوم ولا ريال؛ ليش هاذه ماهي شركة مساهمه؛ الله المستعان؛
ابوبدر
ان الله طيب لا يقبل الا طيب. الزكاة والصدقة لازم تكون حلال محله الله واي افعال خير لازم تكون من مصدر حلال. ولا حتى يكون مصدره مال محل شبهه.🤚
ابوعبدالله
الله يشفيك ويعافيك ويهديك

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