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بالصور.. ضبط عدد من الشاحنات والمركبات المخالفة المحملة بالحطب المحلي في 4 مناطق

Time منذ ساعة
Views 1534
بالصور.. ضبط عدد من الشاحنات والمركبات المخالفة المحملة بالحطب المحلي في 4 مناطق

الرياض (صدى):
تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق ( الرياض ، المدينة المنورة ، القصيم ، الجوف) من ضبط عدد من الشاحنات والمركبات بحمولاتها من الحطب المحلي وقائديها وهم (6) مواطنين، ومقيم من الجنسية المصرية لمخالفتهم نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

مما يذكر أن الجهات الأمنية دعت عبر منصاتها المختلفة جميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (999) في جميع مناطق المملكة و (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض .

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أحدث التعليقات

ابو خالد
لماذ لا تثار جرائم فرنسا اوالمانيا ا و بريطانيا هذي حوادث فردين والحكومه ماسكتت عنها وفيه محكمه عادله
Shami
نعم 👍 الرجليين 😢😢😢 اللهم اغفر لهما وارحمهما واجعل قبريهما روضات من الجنان يارب
الله المستعان
في بعض الأماكن ال؟ لها محطات كهرباء خاصه والكهربا شغاله مدار ال ٢٤ ساعة بذون اي؛ توقوف؛ في كل الموقع؛؛ مجاني؛ مجاني؛ بدون ايت رسوم ولا ريال؛ ليش هاذه ماهي شركة مساهمه؛ الله المستعان؛
ابوبدر
ان الله طيب لا يقبل الا طيب. الزكاة والصدقة لازم تكون حلال محله الله واي افعال خير لازم تكون من مصدر حلال. ولا حتى يكون مصدره مال محل شبهه.🤚
ابوعبدالله
الله يشفيك ويعافيك ويهديك

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