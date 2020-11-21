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ترامب يتهم فايزر بتعمد تأخير اللقاح بعد الانتخابات

Time منذ ساعة
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ترامب يتهم فايزر بتعمد تأخير اللقاح بعد الانتخابات

واشنطن (صدى):
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، او شركات الأدوية خاصة فايزر بتعمد تأخير الإعلان عن لقاح لفيروس كورونا المستجد من أجل الإضرار بإعادة انتخابه.

وقال ترامب: "قررت شركة فايزر وآخرون عدم تقييم نتائج لقاحهم، أو بعبارة أخرى عدم الخروج بلقاح إلا بعد الانتخابات مباشرة، هذا بسبب ما فعلته مع الدول الصديقة والعناصر الأخرى، وذلك بدلاً من خطتهم الأصلية لتقييم البيانات في أكتوبر"

وأضاف : لذلك، كانوا سيخرجون في أكتوبر لكنهم قرروا التأجيل بسبب ما أفعله، وهو أمر جيد بالنسبة لي لأنه بصراحة، هذا شيء كبير جدًا".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، قد حددت العاشر من ديسمبر المقبل موعدًا لاجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة لمناقشة طلب ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح ضد كورونا من شركة فايزر وشركة بيونتك.

ويذكر أن ترامب، قد شغل وسائل الإعلام الأميركية في وقت سابق بعد أن شكك في توقيت إعلان شركة "فايزر" نجاح المرحلة الثالثة من اختبارات لقاحها ضد كورونا.

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أحدث التعليقات

واحد من الناس
مجرد دعاية مع شروط تعجيزية للشباب السعودي المتخرج حديثا بلاضافة طلبهم لجنسيات محدده في بعض الوظايف
لا يهمونك انا مجنونك
ليس شرط ان تكون كما اسلفت بقاعدة متحضرة غيرها لا حقوق ولاهم يحزنون فرنسا كما تقول متحضرة وحين كانو يحتلون الجزائر كان عساكرهم يتراهنون على المراءة الحامل التي تسير بالشارع هل جنينها ولد ام بنت فيبقرون بطنها ليعرفو من كسب الرهان لماذا لم تمنعهم حضارتهم عن هذة المصائب ام ان الحقوق للمتحضر ولغيرة الموت الناقع حين قبض بعد الحرب العالمية على فلول من حكومة هتلر وحوكمو علانية عام سبعة واربعين ماذا قالو قالو ان افران المحرقة وجلد بشري في مصباح مكتب وكم طفاية سجائر من جماجم لا توجب هذة اللمة من اصلة من فيهم شنق ومن منهم اعدم لا احد لذلك حقوق يسوقوها بيننا وهي لا تشفع لنا حين نطالب بها لأن فاقد الشي لا يعطية ولأمثلة كثير وكثير علي حضارة انغر بها من لا يفكرون ان كلام الله ضمن كل الحقوق وصان النفس البشرية انترك الواصح وسعى خلف سرابهم
مراقب دولي
جاك الموت يا تارك الصلاة جاكم بايدن بيفتح تحقيق دولي في فضيحة الخاشقجي وفي جرائم الحرب في اليمن ويفضح الجبير ومعازيبه (الدب الداشر ابو مشار وعجوز العوجا) إن شاء الله نشوفهم في محكمة الجنايات الدولية ويرتاح شعب الحجاز ونجد من جرائمهم وبطشهم وجيروتهم و طغيانهم وسرقاتهم
مراقب دولي
جاك الموت يا تارك الصلاة جاكم بايدن بيفتح تحقيق دولي في فضيحة الخاشقجي وفي جرائم الحرب في اليمن ويفضح الجبير ومعازيبه (الدب الداشر ابو مشار وعجوز العوجا) إن شاء الله نشوفهم في محكمة الجنايات الدولية ويرتاح شعب الحجاز ونجد من جرائمهم وبطشهم وجيروتهم و طغيانهم وسرقاتهم
مراقب دولي
جاك الموت يا تارك الصلاة جاكم بايدن بيفتح تحقيق دولي في فضيحة الخاشقجي وفي جرائم الحرب في اليمن ويفضح الجبير ومعازيبه (الدب الداشر ابو مشار وعجوز العوجا) إن شاء الله نشوفهم في محكمة الجنايات الدولية ويرتاح شعب الحجاز ونجد من جرائمهم وبطشهم وجيروتهم و طغيانهم وسرقاتهم

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