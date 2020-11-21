ترامب يتهم فايزر بتعمد تأخير اللقاح بعد الانتخابات

واشنطن (صدى):
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، او شركات الأدوية خاصة فايزر بتعمد تأخير الإعلان عن لقاح لفيروس كورونا المستجد من أجل الإضرار بإعادة انتخابه.
وقال ترامب: "قررت شركة فايزر وآخرون عدم تقييم نتائج لقاحهم، أو بعبارة أخرى عدم الخروج بلقاح إلا بعد الانتخابات مباشرة، هذا بسبب ما فعلته مع الدول الصديقة والعناصر الأخرى، وذلك بدلاً من خطتهم الأصلية لتقييم البيانات في أكتوبر"
وأضاف : لذلك، كانوا سيخرجون في أكتوبر لكنهم قرروا التأجيل بسبب ما أفعله، وهو أمر جيد بالنسبة لي لأنه بصراحة، هذا شيء كبير جدًا".
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، قد حددت العاشر من ديسمبر المقبل موعدًا لاجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة لمناقشة طلب ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح ضد كورونا من شركة فايزر وشركة بيونتك.
ويذكر أن ترامب، قد شغل وسائل الإعلام الأميركية في وقت سابق بعد أن شكك في توقيت إعلان شركة "فايزر" نجاح المرحلة الثالثة من اختبارات لقاحها ضد كورونا.