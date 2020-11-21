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مفاجأة صادمة جديدة يتركها ترامب لبايدن بشأن العراق وإيران

Time منذ ساعة
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مفاجأة صادمة جديدة يتركها ترامب لبايدن بشأن العراق وإيران

واشنطن (صدى):
أكدت مستشارة مدير المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، ايلينا سوبونينا، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبذل قصارى جهده لخلق أكبر عدد ممكن من المفاجآت لبايدن، بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماته القديمة تجاه ناخبيه، بخروج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.

وصرحت سوبونينا، أن ترامب يتخذ خطوة أخرى نحو زيادة نفوذ إيران في المنطقة، لكن التوازن في المنطقة أقل ما يقلقه؛فهو يستهدف الجمهور الأمريكي المحلي، إنما، بسبب قراراته، سيكون من الأصعب بكثير على بايدن التصرف في الشرق الأوسط، لأن الرئيس الحالي يحاول بكل قوته خلق واقع مختلف في المنطقة، لا يتوافق على الإطلاق مع سياسة الديمقراطيين.

وكشفت التقارير، أن بغداد وطهران تسعيان إلى إبرام عدد من الاتفاقيات في مجال الدفاع الجوي والبري والبحري، ويُجري كبار المسؤولين العسكريين في كلا البلدين مشاورات بهذا الشأن.

وبحث وزير الدفاع العراقي، الفريق جمعة عناد سعدون، هذه المسألة مع نظيره الإيراني، أمير حاتمي، ومع قائد القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري؛ حيث أكد الأخير أن العراق وإيران أعدا معاهدة لتعزيز قواتهما المسلحة رسميا

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أحدث التعليقات

واحد من الناس
مجرد دعاية مع شروط تعجيزية للشباب السعودي المتخرج حديثا بلاضافة طلبهم لجنسيات محدده في بعض الوظايف
لا يهمونك انا مجنونك
ليس شرط ان تكون كما اسلفت بقاعدة متحضرة غيرها لا حقوق ولاهم يحزنون فرنسا كما تقول متحضرة وحين كانو يحتلون الجزائر كان عساكرهم يتراهنون على المراءة الحامل التي تسير بالشارع هل جنينها ولد ام بنت فيبقرون بطنها ليعرفو من كسب الرهان لماذا لم تمنعهم حضارتهم عن هذة المصائب ام ان الحقوق للمتحضر ولغيرة الموت الناقع حين قبض بعد الحرب العالمية على فلول من حكومة هتلر وحوكمو علانية عام سبعة واربعين ماذا قالو قالو ان افران المحرقة وجلد بشري في مصباح مكتب وكم طفاية سجائر من جماجم لا توجب هذة اللمة من اصلة من فيهم شنق ومن منهم اعدم لا احد لذلك حقوق يسوقوها بيننا وهي لا تشفع لنا حين نطالب بها لأن فاقد الشي لا يعطية ولأمثلة كثير وكثير علي حضارة انغر بها من لا يفكرون ان كلام الله ضمن كل الحقوق وصان النفس البشرية انترك الواصح وسعى خلف سرابهم
مراقب دولي
جاك الموت يا تارك الصلاة جاكم بايدن بيفتح تحقيق دولي في فضيحة الخاشقجي وفي جرائم الحرب في اليمن ويفضح الجبير ومعازيبه (الدب الداشر ابو مشار وعجوز العوجا) إن شاء الله نشوفهم في محكمة الجنايات الدولية ويرتاح شعب الحجاز ونجد من جرائمهم وبطشهم وجيروتهم و طغيانهم وسرقاتهم
مراقب دولي
جاك الموت يا تارك الصلاة جاكم بايدن بيفتح تحقيق دولي في فضيحة الخاشقجي وفي جرائم الحرب في اليمن ويفضح الجبير ومعازيبه (الدب الداشر ابو مشار وعجوز العوجا) إن شاء الله نشوفهم في محكمة الجنايات الدولية ويرتاح شعب الحجاز ونجد من جرائمهم وبطشهم وجيروتهم و طغيانهم وسرقاتهم
مراقب دولي
جاك الموت يا تارك الصلاة جاكم بايدن بيفتح تحقيق دولي في فضيحة الخاشقجي وفي جرائم الحرب في اليمن ويفضح الجبير ومعازيبه (الدب الداشر ابو مشار وعجوز العوجا) إن شاء الله نشوفهم في محكمة الجنايات الدولية ويرتاح شعب الحجاز ونجد من جرائمهم وبطشهم وجيروتهم و طغيانهم وسرقاتهم

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