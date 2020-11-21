مفاجأة صادمة جديدة يتركها ترامب لبايدن بشأن العراق وإيران

واشنطن (صدى):
أكدت مستشارة مدير المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، ايلينا سوبونينا، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبذل قصارى جهده لخلق أكبر عدد ممكن من المفاجآت لبايدن، بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماته القديمة تجاه ناخبيه، بخروج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.
وصرحت سوبونينا، أن ترامب يتخذ خطوة أخرى نحو زيادة نفوذ إيران في المنطقة، لكن التوازن في المنطقة أقل ما يقلقه؛فهو يستهدف الجمهور الأمريكي المحلي، إنما، بسبب قراراته، سيكون من الأصعب بكثير على بايدن التصرف في الشرق الأوسط، لأن الرئيس الحالي يحاول بكل قوته خلق واقع مختلف في المنطقة، لا يتوافق على الإطلاق مع سياسة الديمقراطيين.
وكشفت التقارير، أن بغداد وطهران تسعيان إلى إبرام عدد من الاتفاقيات في مجال الدفاع الجوي والبري والبحري، ويُجري كبار المسؤولين العسكريين في كلا البلدين مشاورات بهذا الشأن.
وبحث وزير الدفاع العراقي، الفريق جمعة عناد سعدون، هذه المسألة مع نظيره الإيراني، أمير حاتمي، ومع قائد القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري؛ حيث أكد الأخير أن العراق وإيران أعدا معاهدة لتعزيز قواتهما المسلحة رسميا