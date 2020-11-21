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توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة

Time منذ 36 دقيقة
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توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة.

وقال الحصيني:" متوقع بإذن الله امطار من خفيفة لمتوسطة وحبات البرد، من اليوم السبت، حتى صباح الأحد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، بما فيها جدة، والمدينة المنورة، و حائل، والقصيم و أقصى شمالي منطقتي الرياض والشرقية " .

وأضاف: "متوقع نشاط للرياح قد تثير الغبار خاصة في الأماكن المفتوحة، على أجزاء من وسط وغرب المملكة وشمال الشرقية " .

كما توقع موجة برد من خفيفة لمتوسطة القوة على الشمالية وشرق الغربية اليوم السبت و غدا الأحد على الوسطى والشرقية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا معالي الوزير ، بارك الله فيك .. .. لقد اخرستها واخرست كل حمار ناهق وكل كلب نابح وكل غراب ناعق ,, .. هذه امور داخليه ، وليس للخارج اي سؤال او مناقشة فيهاا ، او التشكيك في القضاء ..
abdul
القوانين*
abdul
الفوانين تختلف من بلد لآخر، بل حتي من ولاية الى اخري ضمن دولة واحدة. اما حقوق الانسان فهي تلزم جميع الدول المتحضرة والموقعة علي المبادئ الاساسية لحقوق الانسان.
عبدالله
نفس الأسئلة تتكرر

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