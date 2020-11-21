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بالفيديو..بهدوء وثقة " الجبير " يجيب على أسئلة بخصوص خاشقجي ولجين الهذلول

Time منذ 58 دقيقة
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بالفيديو..بهدوء وثقة " الجبير " يجيب على أسئلة بخصوص خاشقجي ولجين الهذلول

الرياض (صدى):
أجاب وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، في لقاء تلفزيوني مع الـ BBC على جميع الأسئلة التي تخص نظام القضاء في المملكة.

وتوجهت المذيعة بسؤال للجبير " ما ردك على قادة دول العشرين إذا طرحوا مسألة الناشطين المسجونين ؟ ".

ورد الجبير: " سنخبرهم بأن لدينا نظام قانوني، ونحن نطبق قوانينا، ونظامنا القضائي مستقل، ولا نسمح لأحد أن يُنظر أو يُملي علينا ما يجب فعله وما لا يجب " .

وأضاف: " كما نفعل في بريطانيا أو أمريكا أو أي مكان آخر، لا نقول للناس ما الذي يجب أو لا يجب عليهم القيام به، ولن نطلق الأحكام أبدًا على قرار صادر من محكمة ألمانية، هذا قرار خاص بألمانيا، وفي هذا السياق لا نسمح بإطلاق الأحكام على نظام المحاكم السعودي " .

وحول مقتل جمال خاشقجي وكونه لا زال يلقي بظلاله على المملكة، أجاب الجبير قائلا: " اعتقد أن الناس لم يكونوا عادلين عندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية، ودائما ما يبحثون عن الجوانب السلبية بدلا من الإيجابية، لا أحد يريد أن يتم قتل مواطن، نحن لا نفعل ذلك كحكومة، هذه ليست سياستنا " .

وعن اعتبار لجين الهذلول جاسوسة، سألته المذيعة: " لماذا لم يتم عرض الأدلة "، ليجيب الجبير قائلا: " في نظامنا القضائي يتم عرض الأدلة بعد إطلاق الأحكام النهائية، حتى لا نتسبب بإحراج شخص يتبين لاحقا إنه بريء، ولجين محتجزة بسبب مسائل تتعلق بالامن القومي والتعامل مع جهات خارجية معادية للسعودية " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا معالي الوزير ، بارك الله فيك .. .. لقد اخرستها واخرست كل حمار ناهق وكل كلب نابح وكل غراب ناعق ,, .. هذه امور داخليه ، وليس للخارج اي سؤال او مناقشة فيهاا ، او التشكيك في القضاء ..
abdul
القوانين*
abdul
الفوانين تختلف من بلد لآخر، بل حتي من ولاية الى اخري ضمن دولة واحدة. اما حقوق الانسان فهي تلزم جميع الدول المتحضرة والموقعة علي المبادئ الاساسية لحقوق الانسان.
عبدالله
نفس الأسئلة تتكرر

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