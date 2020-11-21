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فعالية لنشر ثقافة الطيران بالمدينة المنورة

Time منذ ساعة
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فعالية لنشر ثقافة الطيران بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
انطلقت اليوم فعالية المدينة المنورة للطيران العام والرياضي، التي نظمها نادي الطيران السعودي، بإشراف هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وذلك في طريق المدينة - تبوك "المندسة"، وبحضور مجموعة من الطيارين من مختلف مناطق المملكة.

وشملت الفعالية استعراض جوي بأنواع متعددة من الطائرات، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المتنوعة.

تهدف الفعالية إلى نشر ثقافة الطيران العام والرياضي، وجذب أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم، وتجمع هواة ومتخصصي وملاك الطيران، وتوفير بيئة ترفيهية مميزة مع مراعاة التدابير الصحية بمشاركة عدد من الجهات.

يذكر أن نادي الطيران السعودي يعد أول نادٍ رسمي للطيران في المملكة العربية السعودية، وأحد أبرز أندية الطيران في منطقة الشرق الأوسط، وأكثرها تنوعاً من حيث نوعية وحجم الطائرات، والفعاليات الرياضية والتدريبية المقامة فيها.

 

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا معالي الوزير ، بارك الله فيك .. .. لقد اخرستها واخرست كل حمار ناهق وكل كلب نابح وكل غراب ناعق ,, .. هذه امور داخليه ، وليس للخارج اي سؤال او مناقشة فيهاا ، او التشكيك في القضاء ..
abdul
القوانين*
abdul
الفوانين تختلف من بلد لآخر، بل حتي من ولاية الى اخري ضمن دولة واحدة. اما حقوق الانسان فهي تلزم جميع الدول المتحضرة والموقعة علي المبادئ الاساسية لحقوق الانسان.
عبدالله
نفس الأسئلة تتكرر

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