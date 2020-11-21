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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ 16 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية تمتد إلى شمال المنطقة الشرقية حيث يتوقع أن تصل إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال شرق المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على شمال المملكة خلال الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزئيين الأوسط و الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

دوير
اعلامي رياضي ومكرش !!!!!
ابو علي
والله انك ما تسوى نعل البخاري رجل خدم الإسلام والمسلمين وانت ما ذا قدمت
abdul
معلهيش، بيطعّموه بالأنابيب. ما بيخلوه يموت من الجوع. مستشفياتنا أرحم من أن تعمل ذالك بمرضاها. بس أنا آخذ علي خاطر تركي. نصحته عدة مرات ان يتقدم بطلب غْرِين كارْد ليقيم دائما في امركا ويتابع مع المستشفي جالسا هنا مطمئنا ، وحتى العلاج بيكون علي حساب الدولة. بس هو معاندني ولا يعمل بنصيحتي. للمرة الاخيرة انصحك يا تركي ، ولا تخاف من ترامپ. خلاص انتهت ولايته . اقعد في امركا قعود نهائي. وعفى الله عما سلف .
ابو علي
انا اطالب أهل حايل برفع قضيه على هذه الجاهله التي إساءة للمنطقه وجعلها عبره لغيرها
abdul
كل شيئ في الوقت الضائع. ٤ سنين في البيت الابيض وما عمل ذالك. الله يصبّرنا بس لحتي يُطرد من البيت الابيض في ٢٠ يناير. اللهم طوّلك يا روح.

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