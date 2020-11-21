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تركي آل الشيخ: " صلفات الأيام خلتني اعرف صاحبي من عدوي "

Time منذ 17 دقيقة
Views 1397
تركي آل الشيخ: " صلفات الأيام خلتني اعرف صاحبي من عدوي "

الرياض (صدى):
أوضح المستشار تركي آل الشيخ، أن الأيام التي يمر بها خلال وعكته الصحية الأخيرة، ساهمت في معرفة حقائق من حوله.

وأعرب آل الشيخ عما بداخله من خلال الأبيات: " الله يبيض وجه صلفات الأيام..خلتني اعرف صاحبي من عدوي ".

وتابع: " وياكثر صدماتي ..على كبر الأحلام وأنا لازلت اقول .. توي .. وتوي.. ويا كثر شرهاتي بس الوعد قدام..لابد ما يصفى مع الوقت جوي..واللي تحسب احزام .. مايطلع احزام ..واللي حسبته جنتي .. صار ضوي".

الجدير بالذكر أن آل الشيخ قد خضع لعملية جراحية مؤخرا في نيويورك، وهو ممنوع من الطعام لمدة 5 أسابيع قادمة.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
والله 👍👍👍👍
السيف
على الله بس نحن في اخر الزمان الله يستر بس كل الرجال 🙈
السيف
هههههههههههه 😂 كل الرجال 🙈
السيف
هههههههههههه 😂 كل الرجال 🙈
مقبول
هذا قرار يعتبر غير منصف احنا في قرية الكربوس والتابعه لمدينه جيزان ولا توجد بها خدمات متكامله مثل سفلتة واغلب الشوارع متهالكه ومرقعه ترقيع ولا يتم معاملتنا في اننا نتبع بلدية المنطقه الا في عدم إيصال الكهرباء للمنازل التي بدون صك اما في سفلتة الشوارع والتشجير واهتمام واناره لا نعامل كتابعين لبلدية جيزان ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل

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