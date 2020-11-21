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مشاعل الجلعود ترد على اتهامها بالإساءة لحائل وتشويه سمعة أهلها

Time منذ 5 دقائق
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مشاعل الجلعود ترد على اتهامها بالإساءة لحائل وتشويه سمعة أهلها

حائل (صدى):
ردت الناشطة السياحية مشاعل الجلعود على اتهامها بالإساءة لحائل وتشويه سمعة أهلها، بعد تصريحها الأخير بأن : " حائل لا تصلح للسياحة " .

وكان الناشط الاجتماعي مشعل الزاهد، قد وجه عدة تهم للجلعود بقوله: " وصفك للمنطقة بأنها السيئة من ضمن مناطق المملكة والإساءة لها، تحريضك على ضرب سياحتها وتنميتها في الوقت التي تدعم الدولة السياحة الداخلية وتضح مبالغ هائله لجذب السيّاح، تشويه سمعة الأهالي وتهديدهم بالسجن، قضايا كثيرة لن تمر مرور الكرام وستُحاسبين " .

واكتفت الجلعود في ردها على الزاهد، بتوجيه سؤال لفارس السلامة، وهو مهتم بالإستثمار والتطوير السياحي، وعضو مجلس إدارة غرفة حائل، قائلة له: " نوجه السؤال للأستاذ الفاضل فارس عن السياحة في حائل ".

وأكدت الجلعود أنها مواطنة سعودية تدعم السياحة الداخلية في المملكة لم تخالف الذوق العام، وزارت أكثر من منطقة متساءلة: " أين الخلل " .

يذكر أن الجلعود تعرضت للبصق من أحد الأشخاص في حائل، وخرجت بعد تعرضها لهذا الموقف، لتصف حائل بأنها " لا تنفع سياحيًا " .

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أحدث التعليقات

ابي اشخ فوقك
تطلق والا ماتطلق وش يهمني خبر مدري وش يبي
علي
إلى متى الايقاف فيه أحيا تابعه لمدينة جازان بدون صكوك وهذا القرار مجحف بالنسبه لهم الكربوس لدينا مباني ولايوجد صكوك ونريد إيصال التيار لها
abdul
ما ينخاف عليك يا سعادة الدكتور شوقي وأنت في بلاد الشلولو. الدوى متوفر عندكم .
abdul
مفروض*
abdul
ويا ليت نفس القرار يُتخذ في بلادنا الاسلامية قاطبة، بدءا برفع الاسعار بريال للعلبة في كل شهر وترية، وريالين كل شهر شفعية . ولمدة سنتين متتاليتين، وبعدها يُمنَع منعا باتا استيراد، تصنيع ، بيع ، شراء ،تعاطي الدخان وكل مشتقات التبغ . والغرامة لكل من يقبض عليه مسجّرا تبدأ بمائة ريال ثم تتضاعف في حالة التكرار حتى يقول شارب الدخان " بس تبت " . بلادنا الاسلامية مفرهض تكون قدوة لغيرها من البلدان علي الاقل في منع تداول هذه الآفة بين ابناء شعبها، بدل هم يعطون مخالفات على الشامبو والصابون المنتهي صلاحيته خلهم يحللون رزقتهم باعطاء قسيمة المخالفة علي المسجّرين وبياعي التبغ ومشتقاته.

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