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بالفيديو..سلطان اللحياني: الأفضلية للهلال في ديربي الرياض

Time منذ 4 ساعات
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بالفيديو..سلطان اللحياني: الأفضلية للهلال في ديربي الرياض

طلال الغامدي (صدى):
رأى المحلل الرياضي سلطان اللحياني، أن الأفضلية في الفوز بديربي الرياض ستكون لصالح الهلال.

وتوقع اللحياني فوز الشباب أمام الأهلي في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعن تقييم أداء مدربي الفرق، قال اللحياني: " من الخطأ تقييم عمل المدرب بناء على نتيجة مباراة، وقيمة المدرب يفترض أن تكون على مستوى نتاج موسم كامل " .

وأضاف: " أتحدث عن مدرب النصر روي فيتوريا، تقييمه خطأ بقيمة نتائج النصر هذا الموسم " .

ويعتبر مصير البرتغالي روي فيتوريا مرتبطًا بمواجهة الهلال القادمة، والتي قد تضع السطر الأخير في مسيرته مع النصر.

يذكر أن الهلال سيواجه النصر مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
والله 👍👍👍👍
السيف
على الله بس نحن في اخر الزمان الله يستر بس كل الرجال 🙈
السيف
هههههههههههه 😂 كل الرجال 🙈
السيف
هههههههههههه 😂 كل الرجال 🙈
مقبول
هذا قرار يعتبر غير منصف احنا في قرية الكربوس والتابعه لمدينه جيزان ولا توجد بها خدمات متكامله مثل سفلتة واغلب الشوارع متهالكه ومرقعه ترقيع ولا يتم معاملتنا في اننا نتبع بلدية المنطقه الا في عدم إيصال الكهرباء للمنازل التي بدون صك اما في سفلتة الشوارع والتشجير واهتمام واناره لا نعامل كتابعين لبلدية جيزان ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل

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