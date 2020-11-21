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عبدالرحمن بن مساعد: " استضافة المملكة لقمة العشرين تغيظ أهل القاع "

Time منذ 8 ساعات
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عبدالرحمن بن مساعد: " استضافة المملكة لقمة العشرين تغيظ أهل القاع "

نواف السالم (صدى):
علق رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على استضافة المملكة لقمة العشرين، قائلا: " طبيعي جدًا أن تغيظهم استضافة المملكة لقمة العشرين ".

وأضاف " بن مساعد " : " وطبيعي أن يحقد أهل القاع على القمة "، ويأتي ذلك في إشارة منه على الحاقدين على المملكة لاستضافتها قمة العشرين التي أذهلت العالم بمضمونها.

ويمثل استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين محفزا رئيسيا لنمو الاقتصاد السعودية للعام الجاري 2020، مشيرا إلى الأثر المنتظر الذي ستعكسه الاستضافة من حراك للقطاع الخاص غير النفطي، تحديدا عبر تدفق سياحة الأعمال ونشاط التجزئة وقطاع الضيافة والفنادق.

وتعد قمة مجموعة العشرين  مساهمة مباشرة في رفع معدل الناتج المحلي الإجمالي، فيما أن المؤشر الأبرز لقياس الاقتصاد الوطني، من خلال ما يمكن أن يلعبه الناتج غير النفطي مع حركة مكونات القطاع الخاص التي ستسفيد من حراك استمرار اجتماعات مجموعة العشرين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا معالي الوزير ، بارك الله فيك .. .. لقد اخرستها واخرست كل حمار ناهق وكل كلب نابح وكل غراب ناعق ,, .. هذه امور داخليه ، وليس للخارج اي سؤال او مناقشة فيهاا ، او التشكيك في القضاء ..
abdul
القوانين*
abdul
الفوانين تختلف من بلد لآخر، بل حتي من ولاية الى اخري ضمن دولة واحدة. اما حقوق الانسان فهي تلزم جميع الدول المتحضرة والموقعة علي المبادئ الاساسية لحقوق الانسان.
عبدالله
نفس الأسئلة تتكرر

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