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طارق الحبيب: عمليات التجميل نعمة ربانية إذا أتت في محلها "فيديو"

Time منذ 6 ساعات
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طارق الحبيب: عمليات التجميل نعمة ربانية إذا أتت في محلها "فيديو"

حمود العنزي (صدى):
قال البروفيسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب أن عمليات التجميل "نعمة ربانية إذا أتت في محلها"، وتنقذ النفس البشرية من كثير من الأمراض النفسية.

وطالب الحبيب هيئة كبار العلماء أن تحرر مسألة الخضوع لعملية تجميل دون أن يكون هناك عيب تشويهي.

وأوضح ‏ الحبيب أن عملية التجميل يجب أن يخضع الشخص قبلها لعملية تقييم نفسي حتى نتأكد أن اللجوء إليها ليس بسبب خلل نفسي داخلي، مضيفا أن التفكير الأكثر في عمليات التجميل يحدث لدى الشخص في مرحلة المراهقة وفترة أزمة منتصف العمر

‏وأكد استشاري الطب النفسي بعض الناس يلجأون إلى عمليات التجميل بسبب نقص الثقة في أنفسهم.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
والله 👍👍👍👍
السيف
على الله بس نحن في اخر الزمان الله يستر بس كل الرجال 🙈
السيف
هههههههههههه 😂 كل الرجال 🙈
السيف
هههههههههههه 😂 كل الرجال 🙈
مقبول
هذا قرار يعتبر غير منصف احنا في قرية الكربوس والتابعه لمدينه جيزان ولا توجد بها خدمات متكامله مثل سفلتة واغلب الشوارع متهالكه ومرقعه ترقيع ولا يتم معاملتنا في اننا نتبع بلدية المنطقه الا في عدم إيصال الكهرباء للمنازل التي بدون صك اما في سفلتة الشوارع والتشجير واهتمام واناره لا نعامل كتابعين لبلدية جيزان ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل

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