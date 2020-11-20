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محامية ترامب تكشف المستور

Time منذ 59 دقيقة
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محامية ترامب تكشف المستور

واشنطن (صدى):
كشفت سيدني باول محامية ترامب، أن الجيش الأمريكي استولى على شركة SCYLT SERVICES في ألمانيا، المختصة في التصويت عن بعد.

وكانت محامية ترامب، قد أكدت في وقت سابق أن آلات التصويت الأمريكية التي صنعتها شركة "دومينيون فوتينج سيستمز" تستخدم برمجيات مصنوعة في فنزويلا بتوجيه من هوجو شافيز، الذي شغل منصب رئيس البلاد، وتوفي في عام 2013.

ومن جانبه علق المحلل السياسي أحمد الفراج بقوله: "ما كان يتداول سرا تعلنه محامية ترمب " ،مشيرًا إلى وجود تخبّط كبير يحدث في كل مكان.

ووصف الفراج الانتخابات الأمريكية بأنها " انتخابات غير طبيعية " ولم تشهد أمريكا مثلها عبر تاريخها وبالتالي لن تكون نهايتها طبيعية.

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أحدث التعليقات

سلسبيل
مجنس اردني
Z
واضح انه غشيم.. والله المستعان
د محمد ماجد بخش
تمثيل ثبات وحدة مجموع الذرات ! بوحدات تمثيل درجات الثقل- الممثلة لوحدة المركز الثقالية العددية المحورية المكافئة - الممثل للوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
بسبب كثرت الضغط عليها من قبل ابوها فقدت عقلها
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
ياكثر الأزواج الخونه

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