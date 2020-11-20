محامية ترامب تكشف المستور

واشنطن (صدى):
كشفت سيدني باول محامية ترامب، أن الجيش الأمريكي استولى على شركة SCYLT SERVICES في ألمانيا، المختصة في التصويت عن بعد.
وكانت محامية ترامب، قد أكدت في وقت سابق أن آلات التصويت الأمريكية التي صنعتها شركة "دومينيون فوتينج سيستمز" تستخدم برمجيات مصنوعة في فنزويلا بتوجيه من هوجو شافيز، الذي شغل منصب رئيس البلاد، وتوفي في عام 2013.
ومن جانبه علق المحلل السياسي أحمد الفراج بقوله: "ما كان يتداول سرا تعلنه محامية ترمب " ،مشيرًا إلى وجود تخبّط كبير يحدث في كل مكان.
ووصف الفراج الانتخابات الأمريكية بأنها " انتخابات غير طبيعية " ولم تشهد أمريكا مثلها عبر تاريخها وبالتالي لن تكون نهايتها طبيعية.