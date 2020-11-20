بالفيديو..سلطان اللحياني: الأفضلية للهلال في ديربي الرياض

طلال الغامدي (صدى):
رأى المحلل الرياضي سلطان اللحياني، أن الأفضلية في الفوز بديربي الرياض ستكون لصالح الهلال.
وتوقع اللحياني فوز الشباب أمام الأهلي في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعن تقييم أداء مدربي الفرق، قال اللحياني: " من الخطأ تقييم عمل المدرب بناء على نتيجة مباراة، وقيمة المدرب يفترض أن تكون على مستوى نتاج موسم كامل " .
وأضاف: " أتحدث عن مدرب النصر روي فيتوريا، تقييمه خطأ بقيمة نتائج النصر هذا الموسم " .
ويعتبر مصير البرتغالي روي فيتوريا مرتبطًا بمواجهة الهلال القادمة، والتي قد تضع السطر الأخير في مسيرته مع النصر.
يذكر أن الهلال سيواجه النصر مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.