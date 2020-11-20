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تعليق وزير التعليم المصري على إصابته بكورونا

Time منذ 25 دقيقة
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تعليق وزير التعليم المصري على إصابته بكورونا

القاهرة (صدى):
علق وزير التربية والتعليم في مصر، الدكتور طارق شوقي، على أنباء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونفى شوقي صحة تلك الأنباء، قائلا: " رسالة حتى لا يتمادى المحرضون ومروجو الشائعات، الحمد لله، لست مصابا بكورونا، وكنت في احتفالية "تحيا مصر" بالأمس والعمل مستمر ولو كره الكارهون والله المعين ".

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حذر من الموجة الثانية من الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم، مشددا على أنه يجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا " المنحنى الخطير" على حد وصفه.

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أحدث التعليقات

مغرد
يبتلى خلق الله لاحول ولاقوة الا بالله يا ها الورعان
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
قالو يفلان ثورك طاح في البير،،،، قال خلوه يستاهل عيونه اكبر من عيوني ماشافها
ابن حزم
ممتاز
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
شكرآ على المعلومه يا دكتور خالد تحياتي لك 🌹
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يعلمني احد الاخوان من اليمن توه جاي من اليمن يقول الشرعية مسوين نقطه تفتيش والحوثيين مسوين نقطة تفتيش ومابينهم الا امتار قليلة يقول ياكلون مع بعض ويخزنون القات مع بعض ويسولفون ويضحكون مع بعض ولا كأن بينهم شي

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