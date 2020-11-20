تعليق وزير التعليم المصري على إصابته بكورونا

القاهرة (صدى):
علق وزير التربية والتعليم في مصر، الدكتور طارق شوقي، على أنباء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونفى شوقي صحة تلك الأنباء، قائلا: " رسالة حتى لا يتمادى المحرضون ومروجو الشائعات، الحمد لله، لست مصابا بكورونا، وكنت في احتفالية "تحيا مصر" بالأمس والعمل مستمر ولو كره الكارهون والله المعين ".
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حذر من الموجة الثانية من الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم، مشددا على أنه يجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا " المنحنى الخطير" على حد وصفه.