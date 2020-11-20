عبدالرحمن بن مساعد:" استضافة المملكة لقمة العشرين تغيظ أهل القاع "

نواف السالم (صدى):
علق رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على استضافة المملكة لقمة العشرين، قائلا:" طبيعي جدًا أن تغيظهم استضافة المملكة لقمة العشرين ".
وأضاف " بن مساعد ":" وطبيعي أن يحقد أهل القاع على القمة "، ويأتي ذلك في إشارة منه على الحاقدين على المملكة لاستضافتها قمة العشرين التي أذهلت العالم بمضمونها.
ويمثل استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين محفزا رئيسيا لنمو الاقتصاد السعودية للعام الجاري 2020، مشيرا إلى الأثر المنتظر الذي ستعكسه الاستضافة من حراك للقطاع الخاص غير النفطي، تحديدا عبر تدفق سياحة الأعمال ونشاط التجزئة وقطاع الضيافة والفنادق.
وتعد قمة مجموعة العشرين مساهمة مباشرة في رفع معدل الناتج المحلي الإجمالي، فيما أن المؤشر الأبرز لقياس الاقتصاد الوطني، من خلال ما يمكن أن يلعبه الناتج غير النفطي مع حركة مكونات القطاع الخاص التي ستسفيد من حراك استمرار اجتماعات مجموعة العشرين.