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عبدالرحمن بن مساعد:" استضافة المملكة لقمة العشرين تغيظ أهل القاع "

Time منذ 48 دقيقة
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عبدالرحمن بن مساعد:" استضافة المملكة لقمة العشرين تغيظ أهل القاع "

نواف السالم (صدى):
علق رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على استضافة المملكة لقمة العشرين، قائلا:" طبيعي جدًا أن تغيظهم استضافة المملكة لقمة العشرين ".

وأضاف " بن مساعد ":" وطبيعي أن يحقد أهل القاع على القمة "، ويأتي ذلك في إشارة منه على الحاقدين على المملكة لاستضافتها قمة العشرين التي أذهلت العالم بمضمونها.

 

ويمثل استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين محفزا رئيسيا لنمو الاقتصاد السعودية للعام الجاري 2020، مشيرا إلى الأثر المنتظر الذي ستعكسه الاستضافة من حراك للقطاع الخاص غير النفطي، تحديدا عبر تدفق سياحة الأعمال ونشاط التجزئة وقطاع الضيافة والفنادق.

وتعد قمة مجموعة العشرين  مساهمة مباشرة في رفع معدل الناتج المحلي الإجمالي، فيما أن المؤشر الأبرز لقياس الاقتصاد الوطني، من خلال ما يمكن أن يلعبه الناتج غير النفطي مع حركة مكونات القطاع الخاص التي ستسفيد من حراك استمرار اجتماعات مجموعة العشرين.

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أحدث التعليقات

مغرد
يبتلى خلق الله لاحول ولاقوة الا بالله يا ها الورعان
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
قالو يفلان ثورك طاح في البير،،،، قال خلوه يستاهل عيونه اكبر من عيوني ماشافها
ابن حزم
ممتاز
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
شكرآ على المعلومه يا دكتور خالد تحياتي لك 🌹
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يعلمني احد الاخوان من اليمن توه جاي من اليمن يقول الشرعية مسوين نقطه تفتيش والحوثيين مسوين نقطة تفتيش ومابينهم الا امتار قليلة يقول ياكلون مع بعض ويخزنون القات مع بعض ويسولفون ويضحكون مع بعض ولا كأن بينهم شي

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