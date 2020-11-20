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" النمر " يوضح المقصود بـ" البريم " 

Time منذ ساعة
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" النمر " يوضح المقصود بـ" البريم " 

علي القحطاني (صدى):
أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، المقصود بـ" البريم " الذي كان يلبسه الرجال والنساء على حد سواء، في السابق.

وقال " النمر ":" البريم عبارة عن حبل رقيق مفتول من الجلد بطول سبعة متر تقريبا يلفه الرجل أو المرأة حول  خصره مباشرة عدة لفات قد تصل إلى أربع أو خمس لفات أو أكثر و يربط طرفيه مع بعض  ليشكل حزام عريض وبذلك يتم شد البطن وحمايته من البعج أثناء العمل ".

وكان " النمر " ذكر فل تصريحات سابقة أن الحزن يؤذي القلب كثيرا لأنه " يرفع الضغط، يزيد من تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم، يقلل الأكل، يقلل النوم، لايهتم بأخذ الأدوية"، لافتا: " وكلها عوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب، لذلك استمراره يهلك المصاب ".

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أحدث التعليقات

مغرد
يبتلى خلق الله لاحول ولاقوة الا بالله يا ها الورعان
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
قالو يفلان ثورك طاح في البير،،،، قال خلوه يستاهل عيونه اكبر من عيوني ماشافها
ابن حزم
ممتاز
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يعلمني احد الاخوان من اليمن توه جاي من اليمن يقول الشرعية مسوين نقطه تفتيش والحوثيين مسوين نقطة تفتيش ومابينهم الا امتار قليلة يقول ياكلون مع بعض ويخزنون القات مع بعض ويسولفون ويضحكون مع بعض ولا كأن بينهم شي
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

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