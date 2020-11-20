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النقل تحذر مرتادي طريق العيص _المربع بالمدينة

Time منذ ساعة
Views 1627
النقل تحذر مرتادي طريق العيص _المربع بالمدينة

المدينة المنورة (صدى):
أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، تنبيها لمستخدمي طريق ‎العيص_ ‎المربع بسبب هطول أمطار.

وشدد فرع وزارة النقل بالمدينة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لهطول الامطار على الطريق.

ومن جانبه، وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة باتخاذ الإجراءات والتدابير كافة، التي تكفل الحد من المخاطر التي قد تنشأ عن الحالات المطرية، وتفعيل الخُطط المُعدة من قِبل الجهات المعنية للتعامل مع مختلف الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول بمحافظات وقرى المنطقة.

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أحدث التعليقات

مغرد
يبتلى خلق الله لاحول ولاقوة الا بالله يا ها الورعان
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
قالو يفلان ثورك طاح في البير،،،، قال خلوه يستاهل عيونه اكبر من عيوني ماشافها
ابن حزم
ممتاز
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يعلمني احد الاخوان من اليمن توه جاي من اليمن يقول الشرعية مسوين نقطه تفتيش والحوثيين مسوين نقطة تفتيش ومابينهم الا امتار قليلة يقول ياكلون مع بعض ويخزنون القات مع بعض ويسولفون ويضحكون مع بعض ولا كأن بينهم شي
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

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