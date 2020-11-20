ليفربول يخطط لضم راموس في حال رحيله عن ريال مدريد

وكالات (صدى):
تلقى النجم الإسباني سيرجيو راموس 6 عروض من أندية تنشط بين منافسات الدوري الإنجليزي.
وأوضحت صحيفة 90Min البريطانية، أن أبرز الأندية التي ترغب في ضم راموس هي ليفربول حيث تواصلت مع وكلاء أعمال راموس، من أجل بحث إمكانية ضمه مجانًا، الصيف القادم، مضيفة أن ليفربول ليس الوحيد المهتم بخدمات اللاعب ، حيثأن مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام، تشيلسي، وأرسنال، يرغبون في ضمه.
كان راموس قد دخل في خلاف شديد مع فلورينتينو بيريز، رئيس نادي العاصمة الإسبانية مدريد، إذ يرغب اللاعب في الحصول على عقد جديد، يضمن بقاءه في سانتياجو برنابيو، بينما تصر إدارة الريال على منحه عامًا واحدًا فقط.