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بالفيديو.. مدائن شعيب بتبوك واحة قديمة منحوتة بالصخر

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مدائن شعيب بتبوك واحة قديمة منحوتة بالصخر

تبوك (صدى):
أظهر مقطع فيديو مشاهد لمدائن شعيب التي تقع في محافظة البدع شمال غرب المملكة.

وبين الفيديو الذي وثقه مواطن بيوت على هيئة كهوف منحوتة داخل الجبال بطريقة هندسية رائعة، وتنم عن حضارة قديمة لآلاف السنين، داخل هذه البيوت غرف مفصلة بشكل دقيق.

ومدائن شعيب، أو مغاير شعيب أو مدين هي مدينة أثرية تضم بيوت ومعابد أثرية منحوته في الصخر والجبال تقع منطقة تبوك، وهي شبيهه بآثار مدينة الحجر مدائن صالح.

وتقع مدائن شعيب في محافظة البدع غرب منطقة تبوك وإحدى محافظاتها، وكانت منطقة زراعية قبل 100 عام قبل الميلاد وحتى عام 550 ميلادية وهو ما جعل سكانها من الأنباط يضطرون للنزوح باتجاه الشمال صوب البحر المتوسط.

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أحدث التعليقات

مغرد
يبتلى خلق الله لاحول ولاقوة الا بالله يا ها الورعان
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
قالو يفلان ثورك طاح في البير،،،، قال خلوه يستاهل عيونه اكبر من عيوني ماشافها
ابن حزم
ممتاز
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يعلمني احد الاخوان من اليمن توه جاي من اليمن يقول الشرعية مسوين نقطه تفتيش والحوثيين مسوين نقطة تفتيش ومابينهم الا امتار قليلة يقول ياكلون مع بعض ويخزنون القات مع بعض ويسولفون ويضحكون مع بعض ولا كأن بينهم شي
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

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