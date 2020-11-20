بالفيديو.. مدائن شعيب بتبوك واحة قديمة منحوتة بالصخر

تبوك (صدى):
أظهر مقطع فيديو مشاهد لمدائن شعيب التي تقع في محافظة البدع شمال غرب المملكة.
وبين الفيديو الذي وثقه مواطن بيوت على هيئة كهوف منحوتة داخل الجبال بطريقة هندسية رائعة، وتنم عن حضارة قديمة لآلاف السنين، داخل هذه البيوت غرف مفصلة بشكل دقيق.
ومدائن شعيب، أو مغاير شعيب أو مدين هي مدينة أثرية تضم بيوت ومعابد أثرية منحوته في الصخر والجبال تقع منطقة تبوك، وهي شبيهه بآثار مدينة الحجر مدائن صالح.
وتقع مدائن شعيب في محافظة البدع غرب منطقة تبوك وإحدى محافظاتها، وكانت منطقة زراعية قبل 100 عام قبل الميلاد وحتى عام 550 ميلادية وهو ما جعل سكانها من الأنباط يضطرون للنزوح باتجاه الشمال صوب البحر المتوسط.